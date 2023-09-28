بريطاني يثير الجدل بسبب تربيته "ديك روبي": "بياخده معاه وبيعامله زي ابنه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في قصة غريبة من نوعها، كشف رجل بريطاني عن حبه الشديد لديك رومي، معقبا أنه يعامله مثل طفله ويذهب معه لكل مكان.

ووفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" يقول البريطاني بروك، "T2" مثل طفلي هناك رابطة حب قوية بيننا وأنه صاحب وفي ومسلٍ، وفي أغلب الوقت اعتقد أنه جزء مني.

يذكر أن السيد بروك كان يجلس بجوار الديك الرومي وهو صغير ويطعمه البصل والجبن، قائلا: "إنه مثل طفلي، وهناك ترابط قوي ومتبادل بيننا، وصحبته جيدة ومسلية، وأحيانا أعتقد أنها جزء من الإنسان، وعندما كان صغيرا كنت أهتم به حتى أصبح بصحة جيدة".

بالإضافة إلى أن بروك يصطحبه معه للعمل والعطلات، وحتى في أثناء التسوق من السوبر ماركت، ما أثار دهشة البعض، من هذا التصرف ووصفوه بأنه غريب ومثير للاهتمام، لكن صاحب الديك الرومي لا يلتفت لكل هذه التعليقات السلبية وسعيد مع صديقه الأليف للغاية.

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