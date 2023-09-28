سبب وفاة الفنانة نجاح سلام.. صاحبة أغنية «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني ومحبي الفنانة نجاح سلام، التي رحلت عن دنيانا صباح اليوم، عن عمر ناهز 92 عاما، إذ كانت صاحبة أشهر أغنية وطنية عشقها الشعب المصري بأجمعه، التي لم تترك مناسبة وطنية إلا وتكون حاضرة فيها على مدار عقود من الزمن.

سبب وفاة الفنانة نجاح سلام

يعود سبب وفاة الفنانة نجاح سلام، إلى تدهور حالتها الصحية بسبب أمراض الشيخوخة، حيث كانت تدخل المستشفى كثيرًا على مدار العام الأخير، وأعلنت ابنتها سمر سلمان العطيفي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله».

مسيرة الفنانة نجاح سلام

مسيرة فنية حافلة خاضتها الفنانة الليبانية التي عشقت حب مصر، وغنت لها العديد من الأغاني الوطنية، التي كان من أبرزها «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر»، بالإضافة إلى اتخاذها الطابع الديني في الفترة الأخيرة، من حياتها وبعد ارتداءها الحجاب، وبينما يتبادل محبوها أطراف الحديث عنها، وما تركته من إرثًا فيًا.

الأعمال الفنية التي شاركت بها

شاركت الفنانة نجاح سلام في العديد من الأعمال السينمائية، وكانت أولى تجاربها في 1952 من خلال فيلم يحمل اسم «على كيفك أنت» مع ليلى فوزي، كما شاركت بعدها في عدة أفلام أخرى مثل «ابن ذوات»، و«الكمساريات الفاتنات»، و«السعد وعد»، إلا أن مشوارها مع التمثيل انتهى قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي، بعد أن شاركت في نحو 15 فيلمًا أو أقل.

واشتهرت أغانيها في معظم الدول العربية، وعُرفت بأداء الأغاني الوطنية والأدعية الدينية، كما حصلت على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995، كما أنها كان لها علاقات قوية بصناع الموسيقى من بينهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد.

ولدت الفنانة اللبنانية نجاح سلام يوم 13 مارس 1931، وهي مغنية وممثلة «لبنانية مصرية»، جدها عبد الرحمن سلام مفتي لبنان، حيث أنها اشتهرت أغانيها في كل ربوع الوطن العربي، وعرفت بأدائها للأغاني الوطنية والابتهالات الدينية.

جنازة الفنانة نجاح سلام

ومن المقرر تشييع صلاة الجنازة غدا، بعد صلاة الجمعة، بمسجد الخاشقجي، لتدفن الفنانة الراحلة، في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة في بيروت، وفقا لما أعلنته عائلتها في بيان لها.