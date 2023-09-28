الصور الأولى لخطوبة مريم الجندي.. عريسها يفاجئها بالخاتم في أسوان (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة الشابة مريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، نبأ خطوبتها مؤخرًا لشادي وصفي، أحد أعضاء فرقة «ديسكو مصر» الغنائية، وهو ما لاقى تفاعل العديد من المشاهير وكذلك متابعيها الذين توجهوا لها بالتهنئة.

إطلالة مريم الجندي في خطوبتها

وشاركت مريم الجندي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور الخاصة بخطوبتها، مدونة عليها رسالة ساخرة لخطيبها شادي وصفي، قالت خلالها: «أنت خلاص شطبت يا عالمي».

وأطلت مريم الجندي بفستان أبيض مجسم «أوف شولدر»، وتميز بأكمامه المصممة من الشيفون الشفاف والمطرز، واعتمدت تسريحة الشعر المموج.

شادي وصفي يوجه رسالة رومانسية لمريم الجندي

وقبل يوم واحد من إعلان خطبتهما بشكل رسمي، نشر شادي وصفي، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، مقطع فيديو وثق خلاله تقديمه خاتم الزواج لمريم الجندي على طريقة الأجانب، إذ فاجئها بتقديمه في أثناء تواجدهما في مدينة أسوان.

وخلال الفيديو ظهر شادي وصفي وهو يركع على ركبتيه ويقدم خاتم الزواج لمريم الجندي، ودون على الفيديو تعليقًا بالإنجليزية قائلًا: «لا نعرف أبدًا متى سيكون الوقت مناسبًا لنا، ولكن ما نعرفه هو أن لدينا ما جعلنا مناسبين لذلك الوقت».

وفيما بعد كشف شادي وصفي كواليس خلف تصوير هذا الفيديو، قائلًا: «النص الأول من الفيديو ابتدى من قبل اليوم ده بـ3 أسابيع من مقبلات وتظبيط لليوم ده لحد الحمدلله ما اليوم دا جه من غير ما تحس أو تعرف، رغم ناس كتير أوي وقعت بلسانها، أو حد يناديها يقولها يا عروسة».

أضاف شادي وصفي: «قابلت أهلها كلهم وكل شخص وافق قبل ما أعمل دا، هنا في مصر البروبوزل مش زي اللي بنشوفه في الأفلام، آخر يوم مريم متخيلة إنها مسافرة أسوان علشان هصور حملة إعلانية علي النت ومتأكدة مليون فالمئة إن أنا في السخنة مع أبويا، وهي الساعة 8 الصبح لقتني على جزيرة في أسوان بحكيلها عنها من ساعة ما عرفتها مع الناس الجميلة اللي ساعدتني إنى أعرف أعمل اليوم اللي عمرنا ما ننساه دا».

واختتم شادي وصفي أحد أعضاء فرقة «ديسكو مصر»، حديثه موجهًا رسالة رومانسية لمريم الجندي، قال خلالها: «آخر حاجة نفسي أكتبها من قلبي، إني بدعي كل يوم إن ربنا يتمم على خير، ويبعد عننا شر الناس وشر الحسد وشر الدنيا، يبعد عننا كلنا مش أنا ومريم بس، فادعوا لينا».