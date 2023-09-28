فوائد صحية للفلفل الأخضر الحار.. احرص على تناوله بانتظام

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفلفل الأخضر الحار هو أحد المنكهات المحببة لدى الكثير من الأشخاص حول العالم، ما يدفعهم لإضافته لأطباقهم المختلفة أو حتى تناوله نيئًا، وبجانب ذلك هناك العديد من الفوائد الصحية التي يحتوي عليها الفلفل الحار بجانب مذاقه الشهي.

فوائد الفلفل الحار

قال الدكتور محمد الحوفي أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الفلفل الحار يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة، التي تقلل من الجذور الحرة التي يتم استخدامها في صناعة المواد الحافظة والأغذية المصنعة، والتي تضر بخلايا الجسم، وتحولها إلى خلايا سرطانية.

ومن ضمن الفوائد التي يحتوي عليها الفلفل الحار أنه غني بفيتامين سي، الذي يعد مفيدا للغاية، ويساعد على تقوية جهاز المناعة بالجسم، وكذا همليات الميتا بوليزم بالجسم، ويحتوي أيضا على مواد مضادة للأكسدة مفيدة لمرضى القلب، ويقلل الفلفل من الالتهابات التي تحدث في جدار الأوعية والشرايين.

تعزيز صحة العين

يساعد الفلفل الحار في تعزيز صحة العين، فهو غني بفيتامين أ، ووفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، فإن تناوله بانتظام قد يساعد على الوقاية من أمراض العيون التي قد تظهر مع التقدم بالعمر، وخفض فرص الإصابة بها.

يعمل الفلف الحار أيضا على تحسين مظهر البشرة، إذ قد يكون له تأثيرات إيجابية ملحوظة على البشرة عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن، حيث يحتوي الفلفل الأخضر الحار على نسبة عالية من العناصر الغذائية، خاصة فيتامين ج، الذي يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا البشرة، وعلاج حب الشباب، ومنع ظهور البثور مستقبلًا.

ومن فوائد الفلفل الحار، أنه يساعد على فقدان الوزن الزائد، لاحتوائه على مادة الكابسيسين التي تساعد على تسريع عمليات الأيض عبر رفع درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل طفيف.

الوقاية من قرحة المعدة

ويقي الفلفل الحار من قرحة المعدة، حيث لا يمتلك الكابسيسين فقط القدرة على تثبيط إفراز المعدة، وتحفيز تدفق المعدة، ولكنه أيضًا يعزز التئام القرحة.