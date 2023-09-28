مدير شركة يأكل قطعة صابون في اجتماع أمام موظفيه لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كيف تتأكد من أن صابونك طبيعي تمامًا وخالي من الإضافات؟ إذا لم يحدث لك أي شيء بعد تناوله، كما حاول رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع صابون أن يثبت عندما قضم قطعة صابون لإثبات وجهة نظره.

في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، يأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المحلية Hongwei، الذي كان يقدم عرضًا في غرفة اجتماعات، قضمة من قطعة صابون ويأكلها ثم يشرب بعدها المياه، أمام موظفيه.

ونقل موقع "asiaone" قول رئيس مجلس إدارة الشركة باللغة الصينية الماندرين بأنه "لا يحتوي هذا الصابون على أي مواد ضارة. إنه مصنوع من دهون وألبان البقر والأغنام".

وأضاف: "لا توجد آثار جانبية لهذا الصابون عند استخدامه، سيعمل على تكسير دهون الجسم والزيت".

وأوضح: "لا يمكننا الجزم بأن هذا الصابون يساعد في إنقاص الوزن، لكنه قد يساعد في ذلك من خلال تكسير الدهون والزيت".

وفقًا لرئيس مجلس إدارة شركة Hongwei، فإن الصابون الذي تنتجه الشركة مصنوع من دهون البقر والأغنام، ولا يحتوي على زيوت القلي المستعملة أو الإضافات مثل التلك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، وهو عامل تبييض.

في مقطع فيديو آخر، قال موظف في شركة Hongwei إن الفيديو الذي ظهر فيه رئيس مجلس الإدارة وهو يأكل قطعة من الصابون تم تصويره منذ فترة، لكنه بدأ في اكتساب المزيد من الشعبية والمشاهدات مؤخرًا فقط.

تأسست شركة Hongwei في عام 1952، وهي شركة صينية محلية تبيع مجموعة متنوعة من منتجات تنظيف الجسم والغسيل.

لقي مقطع الفيديو لرئيس مجلس "Hongwei" وهو يأكل قطعة من الصابون ردود فعل متباينة من مستخدمي Weibo، حيث أشاد البعض بعزيمته وشجاعته، بينما سخر منه البعض الآخر.

https://whttps://www.youtube.com/embed/ipWBrVdQdqwww.youtube.com/watch?v=ipWBrVdQdqw&t=2s

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