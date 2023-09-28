لقطات من خطوبة مريم الجندي بطلة مسلسل «بالطو».. ديكور مكتوب عليه «فركش يا أساتذة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإطلالة مميزة ظهرت الفنانة الشابة مريم محمود الجندي بطلة مسلسل «بالطو» في حفل خطوبتها لشادي وصفي، أحد أعضاء فرقة «ديسكو مصر» الغنائية، واقتصر الحفل على العائلة والأصدقاء.

حفل خطوبة مريم الجندي

تجهيزات مختلفة ومميزة كانت في حفل خطوبة الفنانة مريم محمود، إذ حرص العروسين، على الاستعانة بديكور مُتعلق بأجواء الكواليس، إذ دوّن كلمة «فركش يا أساتذة»، التي نالت إعجاب الكثير من الحضور والمتابعين.

كما احتفل العروسان على عدد من الأغاني الشعبية والرومانسية والنوبية، وكانت منها أغنية «أحلى واحدة في المكان قدامي»، وأغنية «قرب حبيبي»، أيضا أغنية أي اليوم الحلوة ده للفنان أحمد سعد، والأغنية النوبية «الليلة بليل نمشي شارع النيل»، وفقا لما نشرته «مريم» عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأطلت مريم الجندي بفستان أبيض مجسم «أوف شولدر»، وتميز بأكمامه المصممة من الشيفون الشفاف والمطرز، واعتمدت تسريحة الشعر المموج، كما أن شهد حفل الخطوبة حضور كل من المذيع شريف نور الدين، والفنان حسن أبو الروس، وزوجته الفنانة التشكيلية غادة والي، ووئام وجدي، وأيضا أحمد عبد الحميد أحد نجوم مسلسل تحت الوصاية وجزيرة غمام.

نشر شادي وصفي، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، مقطع فيديو قبل حفل الخطوبة الرسمي وثق خلاله تقديمه خاتم الزواج لمريم الجندي على طريقة الأجانب، إذ فاجئها بتقديمه في أثناء تواجدهما في مدينة أسوان.

وظهر شادي وصفي خلال الفيديو وهو يركع على ركبتيه ويقدم خاتم الزواج لمريم الجندي، ودون على الفيديو تعليقًا بالإنجليزية قائلًا: «لا نعرف أبدًا متى سيكون الوقت مناسبًا لنا، ولكن ما نعرفه هو أن لدينا ما جعلنا مناسبين لذلك الوقت».

بطلة مسلسل بالطو

نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مؤخرًا حققته مريم محمود الجندي، وقت عرض مسلسل «بالطو» عبر منصة «واتش إت»، وشارك في البطولة كل من عصام عمر، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، ومحمود البزاوي، وسلافة غانم، ومحمود حافظ، ودنيا سامي، وسيناريو وحوار أحمد عاطف، وإخراج عمر المهندس.