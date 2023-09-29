أطعمة تمنع طفلك من الإصابة بقصر القامة.. «سهلة التحضير»

القاهرة - سمر حسين - صحة

النمو بشكل صحي وسريع للأطفال مع حصولهم على طول جيد للقامة، رغبة الكثير من الآباء والأمهات تجاه صغارهم، وذلك حتى لا يتعرض أي منهم للإصابة بقصر القامة التي قد تسبب العديد من المشاكل مثل الحرمان من ممارسة بعض الرياضات وغيرها من الأمور الأخرى.

أطعمة تساعد على طول القامة

ومع الحرص على مساعدة الصغار للنمو الطبيعي والحصول ومنع التعرض لقصر القامة، كشف الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم التغذية بجامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ«هن»، عن قائمة الأطعمة والمواد الغذائية التي تساعد على النمو بصورة طبيعية.

وأوضح «الحوفي» أن العوامل الوراثية تلعب دور مهم في منع التعرض لقصر القامة، لكنه يجب الحصول على الأطعمة والمواد الغذائية التي تعزز طول القامة خاصة لدى الصغار بشكل يومي، وذلك خلال الأعوام الأولى لمساعدتهم على النمو سريعًا بصورة صحية ومنع تعرضهم لمشكلة قصر القامة.

وتشمل قائمة هذه الأطعمة ما يلي:

- منتجات الألبان

من المهم الحصول على أي من منتجات الألبان بشكل يومي، بما في ذلك، اللبن، الزبادي، الجبن، وذلك لاحتواءها على عناصر الكالسيوم والفسفور و«فيتامين د»، التي تساهم جميعها في نمو العضلات، وسرعة معدل النمو بشكل طبيعي.

- البيض

يجب أيضًا حصول الطفل على البيض بمعدل واحدة يوميًا على الأقل، لأن البيض يحتوي على نسب عالية من البروتين والكالسيوم والماغنسيوم.

- الدجاج

يحتوي الدجاج على البروتين والزنك اللازمين لحصول الطفل على النمو اللازم.

- حمص الشام

كما يفضل الحصول على كوب من حمص الشام، حيث أنه يحتوي على نسب عالية من البروتين إلى جانب عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها الجسم لمعدل النمو.

- الخضروات الورقية

تعد الخضروات الورقية بأنواعها من العناصر المهمة لنمو الجسم، بما في ذلك، الجرجير، الفجل، البقدونس، والسبانخ التي تحتوي على نسب عالية من الحديد والأملاح المعدنية المهمة لنمو الجسم.

- البطاطا

تحتوي حبات البطاطا على «فيتامين a»، المهم لنمو الجسم.

- الأسماك

وتحتوي الأسماك بدورها على «أوميجا 3» ومجموعة من المعادن المهمة لفترة نمو الأطفال.

ونصح استشاري علوم التغذية، بضروة منع الصغار من الحصول على الوجبات السريعة بأنواعها، وذلك لمساهمتها في ضعف نمو الجسم خاصة خلال الأعوام الأولى في المراحل العمرية، وتشجيع الأطفال للحصول على المواد الغذائية الصحية التي تعزز النمو لديهم، منعًا للتعرض للعديد من المشكلات الصحية التي يأتي على رأسها قصر القامة.