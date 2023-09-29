ما أسباب ظهور "بثور مؤلمة" في الجسم؟.. وكيفية التعامل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الدمل عبارة عن بثرة مؤلمة مليئة بالصديد تتكون تحت الجلد عندما تصيب البكتيريا واحدًا أو أكثر من جُريبات الشعر وتسبب التهابها، نتيجة العدوى البكتيرية تحت الجلد.

عادة ما تتكون الدمامل على هيئة بثرات مائلة للون الأحمر أو القرمزي تؤلم عند اللمس، وسرعان ما تمتلئ بالصديد ويزداد حجمها، وتتمزق وتصرف محتوياتها.

ومن أكثر المناطق عرضة للإصابة هي الوجه والجزء الخلفي من الرقبة والإبطين والفخذين والثدي، وفقًا لما جاء في موقع"مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأعراض

1- ظهور نتوء أحمر مؤلمًا، يبدأ بحجم صغير، وقد يتضخم فيما بعد.

2- تورم الجلد حول النتوء وميل لونه إلى الأحمر أو الأرجواني.

3- تَكون رأس ما بين اللون الأصفر والأبيض، ويتمزق في نهاية الأمر متيحًا خروج الصديد.

أسباب ظهور دمامل في الثدي

1- وجود عدوى في أنسجة الثدي، تنشأ بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية.

2- التهاب في غدد الحليب، نتيجة عدوى بكتيرية أيضًا.

3- تشقق الجلد حول الحلمة.

4- استخدام ضمادات شفط الحلمات.

5- التعرق.

6- الإصابة بالحمى.

7- ضعف المناعة.

عوامل الخطورة:

الاحتكاك المباشر مع شخص مصاب بعدوى بكتيرية.

داء السكري.

تضرر المناعة.

الأمراض الجلدية الأخرى، مثل حب الشباب والإكزيما.

نصائح لمنع ظهور الدمامل:

1- اغسلي الثديين باستمرار.

2- عليكي بتجفيف الثديين جيدًا بعد الاستحمام.

3- لا تبادلي ملابسك الداخلية مع الآخرين.

4- ارتداء حمالة صدر مريحة، ومناسبة.

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