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الامارات | جائزة الفنان المشاغب تستعد لإعلان أسماء نجومها

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لندن - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد جائزة «تيرنر» الفنية لإعلان أسماء الفائزين بجوائز دورتها الجديدة مطلع الشهر المقبل، وتعد هذه الجائزة واحدة من أبرز الجوائز العالمية في مجال الفنون البصرية المتنوعة. وتعرف هذه الجائزة بأنها الأكثر استقطاباً لأبز الأسماء الأكثر شهرة في عالم الفنون المعاصرة.

وتأسست جائزة «تيرنر» عام 1984، وتحمل اسم الرسام الإنجليزي الشهير «جي إم دبليو تورنر» نظراً لمكانته اليوم كواحد من أعظم الفنانين في المملكة المتحدة، على الرغم من سمعته المثيرة للجدل خلال حياته المهنية، حتى إنه حمل لقب الفنان المشاغب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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