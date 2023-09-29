الامارات | طلاب «دبي للتصميم» شركاء في حلول أزمة المناخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتعاون معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الأولى على مستوى المنطقة التي توفر شهادة بكالوريوس في التصميم متعدّد التخصّصات، مع مختبر «تيرا كارتا» للتصميم التابع لمبادرة الأسواق المستدامة، لتشجيع الطلاب على التوصّل إلى حلول فعّالة وذات أثر ملحوظ لأزمة المناخ.

وكان ملك بريطانيا تشارلز الثالث قد أطلق، بحكم منصبه السابق كأمير ويلز، إلى جانب السير جوني إيف مختبر «تيرا كارتا» للتصميم في عام 2021، بالشراكة مع الكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة.

وحرص مختبر التصميم هذا العام على توسيع نطاق بحثه ليطلق شراكة مع أربع كليات تصميم من مختلف أنحاء العالم. ويشارك في هذه المسابقة إلى جانب معهد دبي للتصميم والابتكار المعهد الوطني للتصميم (الهند) وكلية «رود آيلاند» للتصميم (الولايات المتحدة الأميركية) والكلية الملكية للفنون (المملكة المتحدة).

وتدعو مبادرة الأسواق المستدامة الطلاب والخريجين الجدد، الذين تخرجوا خلال السنوات الخمس الماضية من الكليات الأربع الشهيرة إلى التصدي للأضرار الجسيمة التي تلحق بكوكبنا والتوصّل إلى حلول مبتكرة مرتبطة بالطبيعة والأفراد والأرض، مستوحاة من الرسالة الرئيسة لمختبر «تيرا كارتا» للتصميم وأهدافه.

ويحرص معهد دبي للتصميم والابتكار، من خلال اعتماده منهجاً أكاديمياً تمّ إعداده بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الشهير وكلية «بارسونز» الجديدة للتصميم، على تمكين الطلاب من تصميم وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق قيمة مضافة ورسم مستقبل جديد على مختلف الأصعدة الاجتماعية والرقمية والإبداعية.

ويركّز الطلاب على ما لا يقل عن تخصّصين من ضمن مجالات تصميم المنتجات وتصميم الوسائط المتعدّدة وتصميم الأزياء وإدارة التصميم الاستراتيجي، وذلك بهدف اكتساب وتطوير مهارات الحلول الإبداعية لتصوّر مستقبل أفضل للعالم بطرق مسؤولة وواعية ومستدامة، فضلاً عن تنمية مهارات مرنة تتيح لهم التكيّف مع التغيرات المتسارعة في عالم التصميم والوظائف الرقمية.