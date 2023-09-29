طريقة عمل اللانشون مثل الجاهز في 6 خطوات.. أساسي داخل «لانش بوكس» المدرسة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحاول الأمهات التنويع في وجبة الإفطار التي تعدها لطفلها خلال فترة تواجده داخل المدرسة، لذا تقوم بإعداد عديد من الأطعمة وتضعها في «اللانش بوكس»، لعل من بينها اللانشون الذي يعتبر من أهم الأطعمة التي يفضلها الأطفال، لذا نقدم لكم طريقة عمل اللانشون مثل الجاهز، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

طريقة عمل اللانشون مثل الجاهز

نستعرض طريقة عمل اللانشون مثل الجاهز، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» على قناة «سي بي سي سفرة»، إذ تقدم وصفات سهلة واقتصادية تناسب جميع الأسر.

المقادير:

نصف كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهون.

8 قطع جبنة مثلثات.

كوب زيت.

6 بيضات.

8 ملعقة كبيرة دقيق.

4 ملعقة كبيرة نشا.

مرقة فورية.

ملعقة كبيرة ملح.

ثوم بود.

بصل بودر.

كبابة صيني.

زنجبيل.

بابريكا.

رشة حبهان بودر.

قرفة.

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى.

2 ملعقة كبيرة خل وورق لورا وملح.

طريقة عمل اللانشون مثل الجاهز بالخطوات

الخطوة الأولى في طريقة عمل اللانشون مثل الجاهز: وضع الجبنة والزيت والبيض والدقيق والنشا والعسل والمرقة الفورية والملح وكل البهارات واللون في الكبة، وخلطهم جميعا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، ثم يتم إضافة ما عدا الفلفل الأسمر واللحمة، واخلطيها جميعًا حتى تتجانس المكونات.

الخطوة الثانية: إضافة اللحمة مع خلطها جيدًا مع باقي المكونات، ثم تقليبها بشكل خفيف.

الخطوة الثالثة: ضبط شكل اللانشون، ثم لفه بالفويل وغلقه من الجهتين.

الخطوة الرابعة: وضع اللانشون في مياه مغلية بها ملح وخل حتى لا يتفاعل الفويل.

الخطوة الخامسة: تغطية اللانشون مع بداية الغليان، وتركه حتى تمام النضج، ويمكن اختباره بالاستيكس من خلال ضغطها في اللانشون.

الخطوة السادسة: إخراجه ثم تركه ليبرد حتى تقطيعه ووضعه في الثلاجة.