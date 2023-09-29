خطوبة مريم الجندي.. خدعة و3 أسابيع تحضيرات تنتهي بمفاجأة في أسوان (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على ضفاف النيل في أسوان، كانت المفاجأة في انتظار الفنانة مريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، بطلة مسلسل «بالطو»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا واستحسانا بين الجمهور، إذ طلب شادي وصفي، أحد أعضاء فرقة «ديسكو مصر» الغنائية، الزواج منها في حضور أسرتها، ليتفاعل الجمهور مع خطوبة مريم الجندي، بعدما شارك الثنائي صورا من الحفل عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

كواليس خطوبة مريم الجندي

روى شادي وصفي، كواليس عرض الزواج على مريم الجندي، الذي بدأ بخديعتها بحيلة لإقناعها بالسفر إلى أسوان، لتنفيذ مخططه، إذ كتب عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «20 سبتمبر 2023، نحن لا نعرف أبدًا متى سيكون الوقت مناسبًا لنا، ولكن ما نعرفه هو أن لدينا ما جعلنا مناسبين لذلك الوقت».

تحضيرات 3 أسابيع

«النص الأول من الفيديو ابتدى من قبل اليوم ده بـ3أسابيع، من مقابلات وتظبيط لليوم ده، لحد الحمد لله اليوم ده جه من غير ما تحس أو تعرف، رغم ناس كتير قوي وقعت بلسانها، أو حد يناديها يقولها يا عروسة»، عبارة واصل خطيب مريم الجندي، الحديث عن كواليس الخطوبة، قائلًا: «قابلت أهلها كلهم، وكل شخص وافق قبل ما أعمل ده، هنا في مصر البروبوزال مش زي اللي بنشوفه في الأفلام».

خدعها بالسفر لتصوير إعلان

عن تحضيرات المفاجأة وعرض الزواج، قال شادي: «لحد آخر يوم مريم متخيلة أنها مسافرة أسوان مع المانچ حسين عشان هتصور حملة إعلانية على النت، ومتأكدة مليون في المية أن أنا في السخنة مع أبويا، والساعة 8 الصبح لقتني على جزيرة في أسوان بحكيلها عنها من ساعة ما عرفتها، مع الناس الجميلة اللي ساعدتني أنى أعرف أعمل اليوم اللي عمرنا ما ننساه ده».

وتابع في سرد كواليس عرض الزواج: «آخر حاجة نفسي أكتبها من قلبى أن كل يوم بدعي أن ربنا يتمم على خير، ويبعد عننا شر الناس وشر الحسد وشر الدنيا، يبعد عننا كلنا مش أنا ومريم بس، قولوا آمين وادعوا لأي حد بيحاول عشان الدنيا صعبة قوى لوحدها ووجودنا في حياة بعض بالخير ممكن يسهلها مهما كانت عاملة أزاي، حتة دراما كده من برنامج الصدمة».

خطوبة مريم الجندي.. تفاصيل إطلالتها

العروس مريم الجندي، أطلت خلال الاحتفال بخطوبتها بفستان أبيض مجسم «أوف شولدر»، بأكمام من الشيفون الشفاف والمطرز، واعتمدت تسريحة الشعر المموج.