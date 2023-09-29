هذا ما يحدث لجسمك صباحا عند تناول كوب من التفاح على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

التفاح من الفواكه المفيدة والغنية بالعديد من العناصر الغذائية والمهمة لصحة الجسم، لما يحمله من فيتامينات ومعادن، وتناوله على الريق له فوائد كثيرة.

ويقول استشاري التغذية الدكتور أسامة صلاح في تصريح لـ"الخليج 365"، إن تناول كوب من عصير التفاح بالصباح يحسن من حركة الأمعاء، وعملية الهضم، كما أنه يمنع الإمساك لما يحتوي عليه من ألياف طبيعية.

وأشار إلى أن عصير التفاح يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية ويشارك بالشبع طوال النهار، كما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، كذلك السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

وأضاف أن الجسم يستعيد حيويته ونشاطه عند تناول كوب من التفاح على الريق، كما يفضل تناول قشر التفاح لأنه يحتوي على الألياف التي تمنح البشرة التجديد وكذلك الجذور الحرة التي تمنع الأجسام الغريبة من إصابة الجسم بأمراض خطيرة.

واختتم: التفاح من العادات الغذائية المفيدة لصحة الجسم والتي يفضل تناولها على الريق كل صباح.

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