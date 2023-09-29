احذر.. هذه الأعراض الشائعة قد تكون علامة على سرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان الأمعاء هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، ويحدث عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية في الأمعاء الغليظة أو المستقيم.

ويمكن أن تنتشر هذه الخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما قد يؤدي إلى الموت.

الأعراض:

الشبع بسرعة.

فقدان الوزن غير المبرر.

التعب.

حرقة المعدة المستمرة.

وحذرت الدكتورة كاتي كاسراي، الطبيبة العامة في عيادة لندن العامة: "من أن هذه الأعراض يمكن الخلط بينها وبين الارتجاع المعدي المريئي، وقد يرجع التعب إلى فقر الدم.

والارتجاع المعدي المريئي هو حالة شائعة ، تحدث عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء، وقد يؤدي إلى حرقة المعدة وطعم كريه في الجزء الخلفي من الفم.

لذا، إذا كانت هذه الأعراض تشير إلى حالة أقل خطورة مثل الارتجاع الحمضي فيجب استشارة الطبيب.

وقالت كاتي: "إذا كنت تعاني من أيا من الأعراض المذكورة أعلاه لأكثر من ثلاثة أسابيع يجب عليك استشارة الطبيب فورا".

أعراض أخرى لسرطان المعدة:

صعوبة البلع

ألم البطن

الشعور بالمرض

البراز الداكن.

والبقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بهذا السرطان يعتمد على عوامل كثيرة منها مرحلة السرطان عند تشخيصه وحجمه ونوعه ودرجة الخلايا السرطانية.

ولتحسين فرصك في البقاء على قيد الحياة، يجب تشخيصه مبكرا.

وإذا تم تشخيصك بسرطان المعدة، فيشمل العلاج: العلاج الكيميائي والإشعاعي.

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