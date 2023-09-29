محمد اسماعيل - القاهرة - احذر.. هذه العادات غير الصحية قبل فوات الآوان

كتبت- شيماء مرسي

نمط الحياة غير الصحي له تأثير ضار على صحتك ويزيد من احتمالية إصابتك بأمراض خطيرة.

وفيما يلي إليك بعض العادات غير الصحية التي قد تندم عليها على المدى الطويل بعد نحو 10 سنوات، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

نظام غذائي سيئ:

الطعام لديه القدرة على تحسين الصحة أو الإضرار بها، وتشكل الفواكه والخضروات الطازجة واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي المتوازن.

الجلوس لفترة طويلة جداً:

الجلوس المتزايد يرتبط ببعض المشكلات الصحية، بما في ذلك السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

عدم شرب كمية كافية من الماء:

يساعد شرب الماء جسمك على أداء وظائفه بشكل صحيح عن طريق طرد السموم منه، ولكن عدم شرب كمية كافية منه سيؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض.

العزلة:

إن التمتع بحياة اجتماعية يساعدك على البقاء بصحة أفضل، لذا فإن الأشخاص الذين لديهم علاقات وثيقة مع أسرهم وأصدقائهم والمجتمع هم أكثر سعادة، ويعانون من مشكلات صحية أقل، ويعيشون لفترة أطول.

عدم مراقبة وزنك:

أصبحت السمنة الآن مشكلة صحية عامة مهمة، ويمكن أن تكون بوابة للعديد من المشاكل الصحية.

شرب الكحول:

يزداد خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل مشاكل الصحة العقلية، ومختلف أنواع السرطان، والسمنة، والسكري، والعقم، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، والخرف، وفشل الكبد، بسبب الإفراط في شرب الخمر على المدى الطويل.

الإجهاد لفترات طويلة:

التوتر يؤثر في نظام المناعة لديك والهضم وصحة القلب والمزاج.

التدخين:

التدخين مسؤول عن ضعف الإدراك وسرطان الرئة وفشل القلب.

​​سوء جودة النوم:

سوف تتأثر صحتك إذا لم تحصل على قسط كاف من النوم، وذلك لأنه مهم لجسدك وعقلك، فهو يحسن مزاجك، ويحمي قلبك، ويعزز جهاز المناعة لديك، ويقوي الذاكرة.