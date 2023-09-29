دراسة حديثة: صعود السلم والأعمال المنزلية تحمي من أمراض القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت دراسة طبية حديثة، نقلها موقع «سكاي نيوز» العربية، أن صعود السلالم والأعمال المنزلية اليومية مثل مسح الأرضيات في البيت وترتيب الأغراض، يعد كافيًا لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لافتة إلى أن النشاط «العرضي»، وهو النشاط الذي نؤديه في حياتنا اليومية يساعد على تعزيز صحة القلب والحفاظ على الصحة العامة للجسم بشكل عام مع التقدم في السن.

صعود السلم والأعمال المنزلية تحمي من أمراض القلب

واعتمدت الدراسة التي قام بها فريق من جامعة سيدني الأسترالية على تتبع أكثر من 25000 من البالغين في المملكة المتحدة الذين لم يشاركوا في أي نشاط رياضي أو تمرين، وتم إعطائهم أجهزة ارتدوها في معصمهم لقياس أنماط نشاطهم البدني، وتبين أن المجهود الذي قام به هؤلاء، والذي استغرق حوالي 10 دقائق ساهم في انخفاض حاد في النوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 29% وانخفاض خطر الوفاة بنسبة أقل بـ44% مقارنة بنوبات نشاط قصيرة جدًا تدوم أقل من دقيقة.

وبحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الدراسة خلصت إلى أنه كلما كان النشاط أكثر قوة في كل نوبة، كلما كان ذلك أفضل، كما علَّق البروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس، كبير المؤلفين على الدراسة، قائلًا: «من صعود الدرج إلى مسح الأرضيات بسرعة، أدركنا أن مثل هذه الأنشطة المتكررة مفيدة لصحتنا»، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من الدراسة هو إثبات أن أي نوع من النشاط مفيد للصحة، ولكن كلما بذل الشخص مزيدَا من الجهد في تلك المهام اليومية وكلما واصل التحرك لفترة أطول، كلما زادت الفوائد التي سيجنيها.

فئات تستفيد من صعود السلم

ومن جهته، أوضح الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن النشاط «العرضي»، سواء صعود السلم أو تأدية الأعمال المنزلية يساعد بدرجة كبيرة في تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض، ولكن يحدث ذلك مع الأشخاص الأصحاء فقط، بينما مرضى القلب، مثل أولئك الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم أو آلام في الصدر نتيجة الإصابة بذبحة صدرية أو قصور في الشرايين التاجية، يشكل ذلك خطورة كبيرة على صحتهم؛ لذا أكد على أهمية استخدام هؤلاء للمصعد الكهربائي.

وحول التأثيرات الإيجابية التي تحدث للأشخاص الأصحاء نتيجة صعود السلم أو تأدية الأعمال المنزلية، فقد أوضح «الغمراوي»، أن هذا النشاط العرضي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى عضلة القلب وبالتالي تحسين صحتها، وأيضًا انخفاض نسبة الكوليسترول، وتقليل الوزن والتخلص من السمنة التي تعد أحد أهم العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أهمية الانتباه لضربات القلب

ومن المهم خلال القيام بالأعمال المنزلية أو صعود السلم أن يراعي الشخص إتمام هذا النشاط بشكل صحيح، وذلك من خلال عدم استغراق أكثر من 30 دقيقة، وأيضًا الانتباه لضربات القلب بحيث لا تزيد عن 90 دقة في الدقيقة الواحدة: «لو شعر الشخص بتعب المفروض يوقف النشاط ويرتاح شوية»، وفقًا لـ«الغمراوي»، الذي أكد أن الأشخاص الذين لا يبذلون نشاطًا بدنيًا أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلبن مقارنة بأولئك الذين يبذلون نشاطًا بشكل صحي ومنتظم.