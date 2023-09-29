خبير أبراج يتوقع من الفائز بمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية الإفريقية مساء اليوم، الجمعة، مباراة دوري أبطال إفريقيا (الإياب) بين الأهلي المصري، وسان جورج الإثيوبي.

وتنطلق مبارة الأهلي وسان جورج الأفريقي، في السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الفريق الأهلي على منافسه الإثيوبي بثلاثة أهداف في اللقاء الأول.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والمتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، وتُذاع عبر قناة “On Time Sports HD 1”، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وفي هذا الصدد نستعرض توقعات الأبراج في مواجهة الأهلي وسان جورج الإثيوبي، وفقًا لما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"الخليج 365".

توقع "صبحي" أن يلعب النادي الأهلي اليوم دون أي ضغوط لضمان المكسب لصالحه.

وفي النهاية يحصل الفريق الأهلي على الفوز بالمبارة على حساب سان جورج الإثيوبي.