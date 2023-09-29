الزبادي.. احذر تناوله إذا كنت من هذه الفئات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الزبادي هو أحد منتجات الألبان الصحية التي تحتوي على عديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد على تسهيل الهضم وتعزيز صحة العظام وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

ومع ذلك، هناك الأشخاص الممنوعون من تناول الزبادي، وفقًا لما ذكر موقعا "Live strong"، و"WebMD".

- الذين يعانون اضطرابات الجهاز الهضمي:

يوصى هؤلاء الأشخاص بتجنب استهلاكه، لأنه يسبب زيادة في أحماض المعدة، ما يساهم في ارتجاع الحمض مجددا إلى المريء، وبالتالي الإصابة بالانتفاخ، وتقلصات في الأمعاء.

- المصابون بضعف جهاز المناعة:

البكتيريا الحية الموجودة في الزبادي يمكن أن تسبب المرض للأشخاص الذين يعانون ضعف جهاز المناعة.

لذا، إذا كان تعاني ضعف في جهاز المناعة، تحدث مع الطبيب المختص قبل تناوله.

- الذين يعانون عدم تحمل اللاكتوز:

يجب تجنبه إذا كنت تعاني عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان.

- مرضى السكري:

لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

- مرضى الكلى:

الكمية العالية من الكالسيوم الموجودة في الزبادي يمكن أن تجعلك عرضة لحصوات الكلى، لذا يوصى هؤلاء المرضى بتجنب استهلاكه.

- مرضى زيادة الوزن:

يحتوي الزبادي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، ما يُزيد خطر الإصابة بزيادة الوزن.

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