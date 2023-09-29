رجل يتعرض لنوبة قلبية أثناء الجري.. احذر الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الجري هو أحد أفضل التمارين الرياضية للصحة العامة، فهو يساعد على تحسين اللياقة البدنية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتعزيز الحالة المزاجية.

لكن في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل الإصابة بنوبة قلبية.

في هذا الموضوع، نكشف عن قصة رجل تعرض لنوبة قلبية أثناء الجري، ونتعرف على ما شعر به أثناء النوبة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

شارك جيسون روزنبلات، الناجي من الأزمة القلبية، من بورهاموود، هيرتفوردشاير، بالمملكة المتحدة تجربته مع هذه الحالة التي تهدد حياته.

بدأت القصة عندما كان جيسون يمارس رياضة الجري المعتادة عندما تعرض لنوبة قلبية.

قال: "شعرت بضيق شديد في التنفس، ولكن ظننت أنني استنشقت هواءً باردًا".

وبينما لم يشعر بأعراض أخرى في اليوم نفسه الذي توقف فيه تدفق الدم إلى قلبه، ظهرت علامات أخرى لاحقًا.

وكشف جيسون: "في اليوم الثالث، شعرت بألم في صدري، لكن اعتقدت أني مصاب بعسر الهضم".

وأضاف: "في اليوم الخامس، بعد التمرين، شعرت بحرارة شديدة ومرض بشكل عام، لذا شعرت بأن هناك شيئاً خطأ، وقررت الاتصال بسيارة الإسعاف فورا".

وأوضح: "كنت أعاني انسداداً بنسبة 90 % في الشرايين التاجية، وسرعان ما تم تركيب دعامة للقلب فورا".

- أعراض النوبة القلبية

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، هناك علامات عديدة للنوبة القلبية، وتشمل:

ألم في الصدر.

ألم في أجزاء أخرى من الجسم مثل الذراعين والفك والرقبة والظهر والبطن.

الشعور بالدوار.

التعرق.

ضيق في التنفس.

الشعور بالغثيان.

القيء.

نوبات القلق.

السعال أو الصفير.

يمكن أن تختلف هذه الأعراض من شخص لآخر، ولكنها جميعها تتطلب عناية طبية.

قال جيسون: "أرغب أن أحث أي شخص يعاني من هذه الأعراض على الذهاب إلى المستشفى فورا".

منذ تركيب دعامة القلب، وهي عبارة عن أنبوب شبكي سلكي يُوضع في الشريان التاجي المسدود أو الضيق لإبقائه مفتوحًا، تعافى جيسون تمامًا.

أوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، يستغرق التعافي عدة أشهر.

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