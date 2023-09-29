ماذا تفعل والدة «كهربا» قبل كل ماتش؟.. عادة دائمة في جميع المباريات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشأ محمود كهربا لاعب النادي الأهلي على حب كرة القدم، وفي الصغر اتجه إلى النوادي المختلفة بفضل والدته، التي كانت دومًا ما تساعده وتدعو له قبل كل لقاء، طالبة من الله أن يوفقه ويسدد خطاه خاصةً قبل كل ماتش، ودعمت الأم ابنها محمود عبدالرازق للانضمام للنادي الأهلي وساندته ووقفت بجوراه، ويلقي «هُن» الضوء على لمحات من علاقتهما اليوم، بمناسبة ماتش الأهلي وسان جورج.

ماذا تفعل والدة «كهربا» قبل المباريات؟

في تشكيلة ماتش النادي الأهلي وسان جورج اليوم، يلعب كهربا الذي يطلب من والدته الدعاء له قبل كل مباراة، ويعتبرها بمثابة تميمية الحظ بالنسبة له، وذكرت الأم في لقاء سابق على قناة الأهلي، أنها لا تتوقف عن الدعاء له: «دايمًا كل يوم وقبل كل ماتش بدعي له، حياتي كلها هو، كهربا حنين جدًا وعلى طول بدعي له ربنا يوفقه ويبقى أحسن لاعب في العالم».

«يارب كهربا ياخد كل البطولات ويبقى أفضل لاعب في العالم»، بهذه الكلمات تدعو والدة كهربا دومًا له، إذ عبرت عن حبها له: «طول عمره شقي في كرة القدم، وبسبب كده حالفه التوفيق، يارب يفضل ويكون أحسن لاعب في العالم كله، وأنا دايمًا قلبي راضي عنه وبدعي له، وكل اللي بعمله له، وكل اللي معايا ليه، ربنا يحفظه ليا».

علاقة حب كهربا ووالدته

ويلتقي النادي الأهلي وسان جورج مساء اليوم، في الساعة السابعة مساءً، ويشارك اللاعب محمود كهربا في المباراة، محفوفا بدعوات والدته، راجيًا الله أن تكون البطولة من نصيب النادي الأهلي ليقدمها هدية لوالدته.

ويواجه النادي الأهلي اليوم نظيره سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويبحث المارد الأحمر عن التأهل الرسمي لدور المجموعات، بعد حسم موقعة الذهاب بثلاثية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، ويلعب في خط الهجوم مع اللاعب بيرسي تاو.

حديث كهربا عن والدته

وينشر اللاعب كهربا دومًا صورا له مع والدته، ويتغنى بحبها، مشيرا إلى أنه يلعب من أجلها في الكثير من البطولات، وعبر في لقاء سابق على قناة، «ON E»: «والدتي معايا وسر نجاحي، وبتمنى اتجوز بنت في طيبتها، وطول عمري هي خزينة أسراري وحبي، حقيقي بتقدم في كل ماتش بدعواتها»، بهذه الكلمات يعبر كهربا عن حبه لوالدته.