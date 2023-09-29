كيف تتخلصين من وزنك الزائد بعد تناول حلوى المولد النبوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

حلوى المولد النبوي من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثيرون، وعادة تكون عالية السعرات الحرارية والسكر، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بعد تناولها.

ويقدم الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح المهمة لإنقاص الوزن بعد تناول حلوى المولد النبوي الشريف، في تصريح لـ"الخليج 365".

نصائح تساعد على إنقاص الوزن بعد تناول الحلوى:

1- يجب ممارسة المشي على الأقل 30 دقيقة في اليوم، لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة بالجسم.

2- لا يجب تناول كميات كبيرة في اليوم على الأقل تناول قطعة منخفضة السعرات الحرارية أو بالقطعتين، مثل الفولية والسمسمية.

3- تنظيم الغذاء بعد تناول الحلوى، ويفضل أن يكون صحياً مليئاً بالخضروات والبروتينات قليلة الدهون.

4- تناول كمية كبيرة من الماء على الأقل 8 أكواب في اليوم الواحد.

واختتم لفقدان الوزن بشكل سريع عليك إدارة نظامك الغذائي، وتجنب الوجبات السريعة عالية الدهون والسعرات الحرارية، كما يجب عليك تنوع الطعام بين البروتين قليل الدهون والفاكهة والخضروات كثيرة الألياف.

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