في اليوم العالمي للقلب.. احذر الدهون الثلاثية وقاوم المرض بالأكل الصحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يوافق اليوم العالمي للقلب 29 سبتمبر من كل عام، وذلك للتغلب على الأمراض القلبية الوعائية، ويتم الاحتفال به عندما يشارك الناس في جميع أنحاء العالم أنشطة للاهتمام بصحة قلوبهم، وتعد المشكلة الأكبر التي تواجه القلب هي ارتفاع الدهون في الدم، إذ أنه يؤثر على وظائف الجسم وخاصةً القلب، ونقدم لكم من خلال «هن»، طريقة معالجة ارتفاع الدهون في الدم.

ارتفاع الدهون في الدم

تراكم الدهون مشكلة شائعة لدى الكثير من الأشخاص، ويتجه معظم الناس إلى نظام غذائي صحي يساعد على إنقاص الوزن، بهدف الحصول على مظهر رشيق، دون الاهتمام بالدهون في الدم، والتي تؤثر على القلب بشكل كبير، وفي هذا الصدد أوضح علي يوسف، أخصائي أمراض القلب والقسطرة، لـ«هُن»، أن الدهون في الدم تزيد وتتحول إلى قاتل خفي، ما يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول.

أسباب ارتفاع الدهون في الدم

تراكمات خطيرة تسببها الدهون الثلاثية داخل الدم، إذ تتراكم الدهون داخل الأوعية الدموية، وتمنع الدم من التدفق، وبالتالي يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وكافة شرايين الجسم ما يعرض الجسم لخطر الإصابة بأمراض القلب: «المشكلة تكمن في أن الشخص الذي يعاني من ارتفاع في نسبة الدهون بالدم، ولا تظهر عليه علامات أو أعراض تحذيرية ملفتة للنظر، لذلك يجب الاهتمام بتناول الدواء أو ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، لحل مشكلة دهون الجسم حتى لا تؤثر على القلب».

وأكد الدكتور علي يوسف، أن علاج ارتفاع الدهون في الدم يختلف، ويحدده الطبيب المختص، الذي يرى إن كانت هناك حاجة للأدوية أو يمكن الاكتفاء بنظام غذائي صحي وبعض الرياضة: «يجب المحافظة على الحركة الدائمة، حتى نتجنب المخاطر الصحية للقلب».

إرشادات لعلاج دهون الدم

وقدم محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، في تصريحات لـ«هُن» إرشادات مهمة تساعد في علاج دهون الدم وتصلب الشرايين، منها:

- الابتعاد عن كل ما له علاقة باللحوم الدهنية.

- عدم تناول الزيوت المهدرجة والطعام المقلي والسكريات المضافة.

- تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة.

- تناول حبوب الشوفان والأطعمة الغنية بالألياف للجسم.

- التقليل من كمية الكربوهيدرات المتناولة.

- الابتعاد عن الدهون المتحولة، والتي تسبب ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية إلى جانب الكوليسترول وضغط الدم.