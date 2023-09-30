بعد إصابة الفنان محمد فريد به.. ماذا يعني مرض نقص الهيموجلوبين في الدم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

وعكة صحية شديدة تعرض لها الفنان الكبير محمد فريد، خلال الساعات الأخيرة، أدت إلى نقله إلى المستشفى، وذلك نتيجة إصابته بمرض نقص الهيموجلوبين في الدم، الذي يحدث نتيجة نقص الحديد في الجسم.

ويعد الهيموجلوبين بروتينا أساسيا موجودا في خلايا الدم الحمراء، إذ يلعب دورًا مهمًا في الجسم، كما أنه مسئول عن حمل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، ويساعد على نقل ثاني أكسيد الكربون من الجسم إلى الرئتين، وبدون الهيموجلوبين لن تتمكن أجسامنا من تلقي الأكسجين اللازم للعمل بشكل صحيح، وفقا لما ذكره موقع «مايوكلينك».

أعراض الإصابة بنقص الهيموجلوبين

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على أن الشخص يعاني من نقص الهيموجلوبين في الدم، أو «فقر الدم» أو الإصابة بالأنيميا، والتي منها:

- الشعور بالتعب والإرهاق بدون أسباب.

- صعوبة في التنفس.

- الشعور بالدوخة والدوار الغير مبرر والمفاجئ.

- الصداع

- الشعور ببرودة في أطراف الجسم.

- الإصابة والظهور بشحوب في البشرة.

- زيادة عدد وتسارع ضربات القلب.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المعلومات عن نقص الهيموجلوبين في الدم، الذي يعني أن الشخص يعاني من نقص في كريات الدم الحمراء، التي تحتوي على الهيموجلوبين، الذي يحمل الأكسجين لكل أنحاء الجسم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأن أنيميا نقص الحديد تؤدي إلى الكسل والخمول وقلة التركيز وتدهور الأداء الدراسي لدى الأطفال، حيث إن الجسم يحتاج إلى الحديد وفيتيامين «ب 12» وأيضا حمض الفوليك لإنتاج كريات الدم الحمراء.

من جهته، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أنيميا نقص الحديد هي أكثر أنواع الأنيميا شيوعا، ويلعب الحديد دورا أساسيا في تكوين الهيموجلوبين في الدم والميوجلوبين في العضلات، وكلاهما يحمل الأكسجين إلى الخلايا.

أنيميا نقص الحديد

وتابع بدران، بأن هناك علامات عديدة تدل على الإصابة بأنيميا نقص الحديد منها:

الإعياء

ضيق التنفس

شحوب لون الجلد

زيادة اللون الأزرق فى بياض العينين

العصبية

زيادة معدل ضربات القلب

الصداع

التهابات اللسان

صعوبة التركيز

الدوخة

هشاشة الأظافر

تشقق زوايا الفم

تكرر الالتهابات.

ولمكافحة أنيميا نقص الحديد يجب تناول أدوية الحديد، وتعزيز تناول أغذية الحديد، وأيضا تغيير العادات الغذائية الضارة، وتبني عادات جديدة صحية، وكذلك تناول الأغذية الغنية بفيتامين «س» كالبقدونس والليمون والكيوي والجوافة لتحفيز امتصاص الحديد، وتناول مصدر الحديد غير الحيواني مع مصدر للحديد الحيواني في نفس الوجبة، مثل الفول مع البيض أو اللحوم مع البقول، والإقلال من الأطعمة المقللة لامتصاص الحديد كالشاي والقهوة والكالسيوم والشوكولاتة، وعلاج الطفيليات المعوية، ومكافحة العدوى بها، الاهتمام بالتثقيف الصحي، والنظافة الشخصية، ومكافحة التلوث البيئي.