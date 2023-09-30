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عدوى فيروسية بالعين تتسبب في غلق 56 ألف مدرسة بباكستان

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محمد اسماعيل - القاهرة - انتشار عدوى العين الوردية في باكستان يتسبب في إغلاق عشرات الآلاف من المدارس

في خطوة احترازية، أغلقت السلطات في إقليم البنجاب بباكستان عشرات الآلاف من المدارس، بعدما أصيب نحو مئة ألف شخص بعدوى فيروسية في العين، تُعرف باسم العين الوردية، وفقا لـ"أ ف ب".

وقال وزير الصحة في الإقليم، جمال ناصر، إن السلطات أمرت نحو 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في الإقليم بأن تظل مغلقة حتى يوم الإثنين.

وأضاف ناصر أن العدوى انتشرت بسرعة في الإقليم، وطلبت السلطات من الأشخاص الحد من المخالطة الجسدية والبقاء في المنازل.

وقال رئيس وزراء إقليم البنجاب، محسن نقوي، إن الحكومة المحلية سوف تصدر إرشادات قبل يوم الإثنين، بشأن كيفية وقاية الطلاب من العدوى.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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