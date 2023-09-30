معلومات عن رحمة أحمد «مربوحة» بطلة الكبير أوي.. «بتخاف من الزحمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلقائية شديدة و«إفيهات» تجعل المستمع يضحك بشدة ووجه بشوش منذ أول وهلة، اشتهرت الفنانة رحمة أحمد، التي أدت شخصية مربوحة في الكبير أوي 6، والتي أصبحت تريند خلال الساعات المواضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت في تصريحات تلفزيونية عن ملامح من حياتها، ونقدمها لكم من خلال «هُن».

طفولة الفنانة رحمة أحمد

وعن بداية التحاقها بالتمثيل، كشفت الفنانة رحمة أحمد أنها بدأت من مسرح الكلية، وأنها كانت تريد الالتحاق بكلية علاج طبيعي، ولكنها التحقت بكلية علوم، ثم بدأت ممارسة هوايتها في دار الأوبرا المصرية، ومن هناك بدأت مشوارها الفني، وكانت تلعب دورًا في إحدى المسرحيات المعروضة وحضرها النجم أحمد مكي واختارها لتشاركه في مسلسل الكبير أوي، إذ قالت من قبل أثناء مداخلتها الهاتفية عبر برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية: «أنا مكنتش أعرف أنهم جايين يختاروا البطلة اللي هتشارك مع الأستاذ أحمد مكي».

عائلة رحمة أحمد

وكشفت أنها لديها أخ تؤأم: «ليا أخ توأم بنحس ببعض لو فينا حاجة، وفي مرة كنت بعيط بسبب الشغل ولقيته بعت ليا على الواتس في وقت متأخر أنتِ كويسة، فهو دايمًا جمبي وبيحس بيا».

مربوحة عن التمثيل

وأضافت رحمة أحمد، عن أهدافها في مجال التمثيل والعمل الفني، هو التفكير جيدا والتأني في الاختيارات والأعمال الفنية والدرامية القادمة: «في تكريمات كتير بعتذر عنها بسبب إني بخاف من التجمعات والزحمة وأعصابي بتتعب وبحاول أجهز نفسي نفسيا قبل أي مهرجان، لكن التمثيل أول وأهم حاجة عندي».

رحمة أحمد: أحمد مكي دمه خفيف أوي

وأكدت حبها الكبير للفنان أحمد مكي: «مكي كمان في الحقيقة دمه خفيف أوي وإللي بيظهر على الشاشة ده ميجيش ربع العادي بتاعه، طول الوقت بيقول إيفيهات وقعدته فظيعة وبيضحك جدًا من القلب وإنسان بطبعه، وعن الفنان محمد سلام، عبرت: «سلام هادي وبسيط وعمري في حياتي ما شوفته متضايق أو متعصب، ودايمًا بيهدي الأجواء جدًا، وهو بيحب رياضة الغطس فغالبًا ده مأثر على شخصيته وهدوءه الشديد نابع من ده».