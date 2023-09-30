طريقة عمل سموزي عصير الليمون بالنعناع والثلج في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سموزي الليمون بالنعناع واحد من عصائر الصيف الطبيعية الرائعة التي تشعرك بالانتعاش، وقد انتشر بشدة ميكس الليمون والنعناع في معظم المطاعم ومحلات العصير والكافيهات، حضريه في البيت لأطفالك بخطوات سهلة وبمكونات نظيفة، وموفر أكثر من أن تشتريه جاهزا، ونستعرض في السطور التالية الطريقة وفقا لما كشفت عنه الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل سموزي ليمون بالنعناع

4 ثمرات ليمون.

لتر ماء مثلج.

نعناع أخضر فريش، لعمل ليمون نعناع (حسب الرغبة).

سكر (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

يغسل الليمون ويقشر ويقطع.

يوضع الليمون في الخلاط مع القليل من النعناع والسكر.

تضاف نصف كمية الماء إلى الليمون في الخلاط.

يخلط ثم يصفى.

تعاد كمية الليمون إلى الخلاط وتضاف باقي كمية الماء والسكر إلى الليمون.

تخلط مكونات السموزي مرة ثانية.

يصفى العصير مرة ثانية.

يسكب العصير بأكواب التقديم ويضاف إليه الثلج

طريقة عمل سموزي ليمون نعناع مع المياه الغازية

عصير 3 ثمرات ليمون

½ حزمة نعناع أخضر مغسول جيدا

2 كوب ثلج مجروش

كوب سفن أب

كوب ماء

½ كوب سكر

طريقة التحضير

يوضع عصير الليمون في الخلاط مع النعناع.

يضاف الماء والسفن أب فوق الليمون والنعناع.

يسكب الخليط في كاسات التقديم مع الثلج المجروش وقدميه باردا.

طريقة عمل سوزي الليمون بالسيرب

4 ثمرات ليمون معصورين

ليتر ماء مثلج

ملعقة كبيرة سيرب نعناع

نعناع أخضر (طازج)

سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير

يوضع الليمون والماء في الخلاط.

تخلط المكونات جيدأ.

يصفى عصير الليمون ويوضع في كاسات التقديم.

يضاف الثلج وسيرب النعناع.

يقلب قبل الشرب.

طريقة عمل عصير الليمون بماء الورد

¼ كيلو ليمون مقشر.

3 أكواب (750 مل) ماء مثلج.

3 ملاعق كبيرة (45 مل) ماء ورد.

¼ كوب سكر أبيض.

مكعبات ثلج.

طريقة التحضير

يوضع الليمون في الخلاط الكهربائي، مع الماء والسكر، واخلطي جيدًا.

يصفى العصير لتتخلصي من القشور والبذور.

يضا ماء الورد وقلبي جيدًا.

صبي العصير في الأكواب، ووزعي الثلج، ثم قدميها.

طريقة عمل عصير ليمون أحمر

2 كوب (500 مل) ماء مثلج.

6 ثمرات ليمون كبيرة مقشرة.

3 ملاعق كبيرة (38 جم) سكر.

¾ كوب (180 مل) شربات فراولة أو عصير توت أو كرز.

¾ كوب (180 مل) ماء الصودا (سبرايت، سفن آب) بارد.

6 مكعبات ثلج

طريقة التحضير

يوضع الماء والليمون والسكر في الخلاط الكهربائي، واخلطي جيدًا.

يصفى العصير من الألياف والبذور، ثم يوضع في إناء كبير.

يضاف الشربات وماء الصودا، وقلبي جيدًا.

يصب العصير في الأكواب، ووزعي الثلج، ثم زينيها بشرائح الليمون، وقدميها.

طريقة عمل عصير الليمون بالريحان

كوب عصير ليمون أخضر أو أصفر.

4 أكواب ماء بارد.

8 ورقات ريحان أخضر.

كوب سكر. (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

يوضع عصير الليمون على الماء البارد.

يضاف السكر مع التقليب حتي يذوب.

يضاف ورق الريحان مع الضغط عليه حتي يإخذ النكهة.

يصب في كاسات التقديم ويقدم باردا.

طريقة عمل عصير الليمون باللبن والنعناع

½ كوب (125 مل) عصير ليمون.

½ كوب (125 مل) ماء بارد.

¼ كوب (50 جم) أوراق نعناع طازج.

كوب (250 مل) حليب.

سكر حسب الرغبة.

شرائح ليمون للتزيين.

أوراق نعناع طازج للتزيين.

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط، ضعي عصير الليمون والحليب والسكر واخلطيهم جيدًا.

أضيفي النعناع والماء، واخلطي المكونات مرة أخرى.

ضعي العصير في أكواب التقديم، وزيني الأكواب بشرائح الليمون وأوراق النعناع.