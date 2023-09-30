وصفات طبيعية لتبييض الوجه وإزالة اسمرار البشرة.. «مكونات موجودة في المنزل»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

دائمًا ما تبحث الفتيات والسيدات عن وصفات طبيعية لتبييض الوجه خاصة وأنّ تفتيح البشرة يمثل هاجسًا مشتركًا بين العديد من نساء العالم العربي، إذ تساعد هذه الوصفات في الحصول على نتيجة سريعة ولها فعالية كبيرة في التخلص من شوائب البشرة والبقع الداكنة التي تنتج عادة من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بشرط المواظبة عليها.

وصفات طبيعية لتبييض الوجه

وبحسب موقع «swagmee» البريطاني، فإنّ الوصفات الطبيعية لتبييض الوجه المصنوعة في المنزل يمكنها أن تفعل المعجزات على بشرتك، وتعمل على حبس الرطوبة أو المكونات الموجودة في الجلد وتشكل طبقة لترطيب البشرة وتجفيفها أو تقشيرها اعتمادًا على المكونات المستخدمة.

قناع الوجه بالزبادي والكركم لإزالة اسمرار الشمس

يهدف قناع الوجه المصنوع في المنزل إلى علاج تلف الجلد وتسمير البشرة بسبب الشمس، وذلك من خلال وضع ملعقة صغيرة من اللبن الرائب أو الزبادي وخلطها مع ثلاث رشات من مسحوق الكركم. يُمزج ويُطبق على الوجه وأجزاء الجسم الأخرى. اتركه لمدة 20 دقيقة قبل الشطف.

قناع الشوفان والحليب

ويعتبر قناع الوجه المصنوع من دقيق الشوفان وكريم الحليب مثالي للبشرة الجافة. خذ نصف كوب من كريمة الحليب ونصف كوب من دقيق الشوفان. امزج الاثنين وقم بتطبيقهما على الوجه كقناع. وبعد 20 دقيقة، قم بغسل وجهك.

قناع الحليب والنعناع للبشرة الجافة

ويعمل قناع الحليب والنعناع على تبييض الوجه خاصة البشرة الجافة، ويمكنك تحضير هذه الوصفة منزليًا من خلال خلط بعض أوراق النعناع الطازجة وبضع خيوط من الزعفران إلى نصف كوب من الماء المغلي.

اتركِ المزيج يرتاج ويبرد ثم قومي بتصفيته وإضافه 3 ملاعق إليه من بودرة الحليب مع تحريك المزيج جيدًا حتى يذوب. ثم قومي بوضع هذا الخليط على الوجه بواسطة قطعة من القطن على بشرة الوجه والعنق واتركيه حتى يجفّ قبل غسل بشرتكِ بالماء البارد.

قناع حليب جوز الهند والأناناس

هذا القناع المصنوع من حليب جوز الهند والأناناس له تأثيرًا فعّالًا على البشرة العادية، خاصة أنّ الأناناس غني بالفيتامين C الذي يساهم في تجديد خلايا البشرة وتبييضها.

ويمكنك الاستفادة من هذا القناع من خلال خلط كميّة مماثلة من حليب جوز الهند وعصير الأناناس للحصول على مزيج سائل تغمّسين فيه قطعة من القطن وتمسحين بها وجهكِ وعنقكِ. على أن تترك هذا السائل على بشرتك حتى يجفّ تمامًا قبل غسله بالماء البارد.

قناع عصير الطماطم وقشر البرتقال

ويلعب هذا القناع المكوّن من عصير الطماطم وقشر البرتقال دورًا في تفتيح البشرة الدهنية، خاصة وأنّ الطماطم تحتوي على فيتامين C الذي يساعد على تجديد البشرة وتفتيح لونها، ويمكنك صنع هذا المزيج من خلال الخلاط الكهربي لمزج حبة طماطم ناضجة مع القليل من برش قشر البرتقال وملعقة كبيرة من عصير الليمون، على أن تضعي هذا المزيج الذي تحصلين عليه على بشرة وجهكِ وعنقكِ وتتركيه لحوالي نصف ساعة قبل غسله بالماء البارد.

قناع الموز والعسل

وهذا القناع المكوّن من الموز والعسل يكون فعّالًا للبشرة العادية، فـ الموز غني بالفيتامينات والعناصر المعدنية الغذائية من ماغنسيوم وبوتاسيوم التي من شأنها أن تساعد على تفتيح لون البشرة وتعيد إليها حيويتها. إذ يمكنك الحصول على بشرة ناضعة وساطعة البياض من خلال خلط موزة ناضجة مهروسة ووضعها مع معلقة صغيرة من العسل ومعلقة أخرى كبيرة من الكريما الحامضة، وقومي بوضع هذا الخليط على وجهكِ وتركه لمدة نصف ساعة قبل إزالته وغسل بشرتكِ بالماء البارد.