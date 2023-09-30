علاج الضغط العالي بالمشروبات المنزلية.. بينها عصير الرمان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني ملايين البشر من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، والتي يطلقون عليها «الضغط العالي» باعتبارها أكثر شيوعًا، وتؤثر على وظائف الجسم ويضطرون للجوء إلى الطبيب، ونستعرض في السطور التالية بعض المشروعات التي تساعد على تقليل الشعور بالأعراض.

علاج الضغط العالي بالمشروبات المنزلية

تساعد المشروبات المنزلية على تقليل الشعور بالضغط العالي، إذ يؤثر على شرايين الجسم، ويعرف في الكثير من الأحيان بـ«فرط ضغط الدم»، فتكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية بشكل مستمر، ما يؤثر على آلية عمل القلب فتتطلب جهدًا مضاعفًا ليعمل بجهد أكبر لضخ الدم وإيصاله إلى جميع أعضاء الجسم وفقًا لـ«مايو كلينك».

أما عن المشروبات فقد قدم موقع «sputnikarabic» بعض المشروبات التي تساعد في خفض ضغط الدم والتقليل من حدة أعراضه ويمكن التعرف على أبرزها فيما يلي:

الحليب خالي الدسم

يحتوي اللبن قليل الدسم أو خالي الدسم على نسبة عالية من المعادن، على رأسها الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم لأنها تعمل على إكساب الجسم قدرة التغلب على هذه الحالة العرضية بمجرد تناولها.

عصير الرمان

يعد عصير الرمان من المشروبات المثالية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم، لكونه محملًا بعدد من العناصر منها البوتاسيوم إلى جانب بعض العناصر الأخرى، التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب فهي تعادل ثلاث أضعاف لقدرة المواد المؤكسدة الموجودة في الشاي الأخضر.

عصير البنجر

عصير البنجر واحد من المشروبات التي تساعد في تقليل الشعور بالضغط الدم، إذ تحتوي على النترات تحسن بدورها شدة تدفق الدم في الجسم، ويبدأ مفعوله بعد مرور 30 دقيقة ويستمر تأثيره على مدار الـ24 ساعة.

ومن جانبه أشار محمد عز العرب، استشاري الباطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن ارتفاع ضغط الدم أن وجب على مريض ارتفاع ضغط الدم الحذر من الأعراض التي تظهر عليه التي تشير بدورها إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والبعد عن تناول اللحوم المصنعة والخضروات المحفوظة، وفي هذه الحالة يجب الحرص على إجراء بعض الفحوصات الطبية وتجنب تناول أي أدوية أو علاج دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

- الشعور بصداع في أعلى الرأس.

- الإحساس بالدوخة طوال اليوم.

- الشعور بالغثيان

ويجب على الأشخاص الحرص على قياس ضغط الدم، لمراقبة معدله في كل مرة، وإذا وجده ما يزال مرتفعا، يجب الحرص على تنظيم مواعيد تناول الطعام، إذ يمكن أن يساعد اتباع عادات نمط الحياة الصحية مثل الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة وتناول طعام صحي في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، ولكن بعض الأشخاص يحتاجون إلى استخدام أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

عوامل الخطورة

العُمر: يزداد احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع التقدُّم في العمر فارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا لدى الرجال قبل عمر 64 عامًا تقريبًا لكن النساء أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم بعد عمر 65 عامًا.

السمنة أو الوزن الزائد: يسبب الوزن الزائد تغيّرات في الأوعية الدموية والكلى وغيرها من أجزاء الجسم، وغالبًا ما تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع ضغط الدم علاوة على ذلك، تؤدي زيادة الوزن أو السمنة أيضًا إلى زيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر المرتبطة بها، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول.