فطريات المهبل.. أعراض بسيطة قد تخفي خطرا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "Women's Health" أن فطريات المهبل هي عدوى تسببها فطريات الخميرة، لا سيما فطريات "المبيضات البيضاء".

وتتمثل أعراض الإصابة بهذه العدوى في انبعاث رائحة كريهة من المهبل تشبه رائحة السمك، وزيادة الإفرازات البيضاء المتفتتة، بالإضافة إلى احمرار وحكة في المهبل والألم أثناء الجماع. وإذا تأثر مجرى البول أيضا، تشعر المرأة بحرقان وألم أثناء التبول.

وقد تنتشر هذه العدوى في جميع أنحاء الجسم وتهاجم الأعضاء الداخلية إذا كان جهاز المناعة ضعيفًا.

ولذلك، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب. ويتمثل العلاج في مضادات الفطريات في صورة كريمات أو أقماع مهبلية أو أقراص دوائية.

ويتمثل العلاج في مضادات الفطريات في صورة كريمات أو أقماع مهبلية أو أقراص دوائية.