4 أعشاب لعلاج النقرس في المنزل.. بينها الكركم والكركديه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من آلام في القدم، نتيجة الإصابة بالنقرس، والذي يعد أحد صور التهاب المفاصل، ويأتي في شكل نوبات شديدة مفاجئة، وينتج عنها تورمًا واحمرارًا عند لمس أحد المفاصل، ويكون السبب في الإصابة بمرض النقرس في المقام الأول، هو اتباع نظام غذائي خاطئ وغير صحي، ويفضل البعض علاج النقرس بالأعشاب.

وتستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشاكل آلام المفاصل، كما يمكن أن نقضي على تلك المشكلة من خلال علاج النقرس بالأعشاب، وذلك بحسب ما نشره موقع «HealthLine».

علاج النقرس بالأعشاب

وبحسب الدليل الإرشادي الذي أصدرته هيئة الدواء المصرية سابقا، فإن نوبات النقرس يمكن أن تظهر بشكل مفاجئ، ويكون الإحساس بها حارق في إصبع القدم الأكبر، خاصة في منتصف الليل، فضلًا عن الشخص المريض، يشعر بأعراض مختلفة مثل: سخونة شديدة في المفصل المصاب، وجود تورُّم كبير مع ألم قوي عند لمسه، وفيما يلي نوضح أفضل طرق علاج النقرس بالأعشاب، بحسب ما ذكرته الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية وأمراض المناعة بمستشفى جامعة القاهرة في حوارها لـ«هن».

مخلب الشيطان

مخلب الشيطان «Harpagophytum procumbens»، هو نبات ينمو في صحراء كالاهاري في جنوب أفريقيا، وهو جزء من عائلة السمسم، وسمي بذلك على اسم الثمرة التي تنمو فيها والتي تشبه الخطاف، ويستخدم مخلب الشيطان لعلاج النقرس، لأنه يحتوي على مركبات تسمى جليكوسيدات إيريدويد، المعروفة بتأثيراتها المضادة للالتهابات، فضلا عن أن له أيضًا تأثيرات مضادة للأكسدة، ما يساعد على محاربة الجذور الحرة الضارة التي قد تؤدي إلى تفاقم الحالات الالتهابية مثل النقرس.

يحتوي النبات على الهارباجوسيد، وهو مركب يعتقد أن له خصائص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات، كما وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص مخلب الشيطان الذي يحتوي على 60 ملليجرام من الهارباجوسيد لكل جرعة يقلل الألم بشكل فعال، ويحسن الحركة، ويقلل الحاجة إلى الأدوية بين الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل في الورك أو الركبة، كما يمكن العثور على مخلب الشيطان في العديد من أنواع شاي الأعشاب أو يمكن شراؤه بمفرده في مساحيق أو كبسولات أو مستخلصات دقيقة.

الزنجبل

يعتبر من أفل علاج النقرس بالأعشاب «الزنجبيل» والذي يعد من فصيلة الكركم والهيل، والجزء الأكثر استخدامًا في نبات الزنجبيل هو «الجذمور»، أو الجذر، والذي يستخدم كمكمل أو يتم تحويله إلى توابل للطهي، كما تظهر الأبحاث أن الزنجبيل له نشاط مضاد للالتهابات ومضادات الأكسدة، فإنه يساعد على تقليل الالتهاب بين الأشخاص المصابين بهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

الكركديه

بحسب ما ذكرته الدكتور «نهلة» لـ«هن» فإن الكركديه من الأعشاب والمشروبات التي لها العديد من الفوائد، أهمها فيما يلي:

1- يقلل من خطر الإصابة بالنقرس

2- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

3- يمنع حمض اليوريك من الترسب حول المفاصل، مما يقلل الألم فيها.

4- يساهم في خفض حمض اليوريك في الدم، وذلك من خلال مساعدة الكلى على طرده خارج الجسم عن طريق البول.

5- يساعد على علاج الإمساك المزمن، كون أوراقه تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

الكركم

يعتبر الكركم من الأعشاب التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما أنه من الأطعمة الغنية بالماغنسيو.