4 أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد.. تقوي المناعة وتمنع أمراض الشيخوخة

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال هذه الفترة يعاني البعض من الإصابة بنزلات البرد الشديدة، خاصة بين كبار السن والأطفال، ما يجعل الأمهات يحاولون معرفة طرق علاجها من خلال الأطعمة، لذا نقدم لكم 4 أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، 4 أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد، بخلاف أعراض الاصابة وطرق الوقاية من المرض.

أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد

وحددت الدكتورة مروة محمود، أخصائية التغذية لـ«هُن»، 4 أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد، قائلةً: «تعتبر الكزبرة واحدة من أهم الطرق التي تساعد على التخلص من البرد الذي يعاني منه البعض خلال هذه الفترة، لما لها من فوائد على الجسم والبشرة بشكل عام، إذ تقلل من الشيخوخة المبكرة، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية بخلاف الفيتامينات ومضادات الأكسدة والكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، وقدرتها على التغلب على نزلات البرد التي يتعرض لها البعض خلال تلك الفترة».

4 أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد

كما نصحت أخصائية التغذية، خلال ذكر 4 أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد، قائلةً: «يعتبر السمك من أكثر الأطعمة التي ينصح بتناولها إذ يعمل على تعزيز المناعة إذ يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين أ، والحد من الاصابة بنزلات البرد التي تصيب البعض، إذ يساعد على تقوية الجهاز التنفسي ويحافظ على سلامة وحيوية الجلد، كما يعمل على نمو العظام والأسنان».

فوائد السمك على الصحة

«السمك غني بفيتامين د»، هكذا تحدثت أخصائية التغذية عن فوائد تناول السمك وفوائده على الصحة وقدرته في علاج نزلات البرد، مضيفةً: «يجب تناول السمك في الأسبوع مرتين على الأقل كونه يساعد على الحفاظ على الجسم، ويعمل على توازن الكالسيوم بالجسم ويقي من الاصابة بسرطان البنكرياس والقولون».

الثوم

من بين الاطعمة التي ينصح بتناولها للتغلب على نزلات البرد، هو الثوم، كونه يساعد على تقوية المناعة، ويعمل على علاج التهاب الشعب الهوائية، ارتفاع ضغط الدم، والوقاية من مرض السل، انتفاخ البطن، المغص، الديدان المعوية، بخلاف أمراض الروماتيزم، السكري، وأمراض الحمى.

العسل

يعد العسل من أكثر الأنواع التي ينصح بها للتغلب على نزلات البرد التي يعاني منها البعض، خاصة الأطفال نظرا لقلة المناعة في الجسم، فهو يساعد أيضا على تسكين التهاب الحلق والسعال، فهو من أكثر الأنواع التي تقلل من الاصابة من التهابات الجهاز التنفسي.

الكيوي

ومن بين الأطعمة التي تساعد على التغلب على نزلات البرد، هو الكيوي الذي له فوائد عديدة على الصحة والجسم، بخلاف كونه من العلاجات الطبيعية التي تساعد على تقوية المناعة، وتقصر من مدة الاصابة بالبرد.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أعراض نزلات البرد، وفق موقع«مايو كلينيك»الطبي.

أعراض نزلات البرد

سيلان الأنف

التهاب الحلق

السعال.

العطس.

الصداع.

آلام الجسم.

طرق الوقاية من الاصابة بنزلات البرد

- يجب على الاهتمام تعليم أطفالها غسل اليدين، وتعقمهما بشكل متكرر.

- تجنب مخالطة الآخرين عند ظهور الأعراض.

- الحرص على أخذ تطعيمات الإنفلونزا الموسمية.