الامارات | أبرز أعراض نقص فيتامين B12.. من تراجع القدرة على بذل المجهود حتى الاكتئاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشدد متخصصون على أهمية فيتامين B12 للجسم، إذ يتمتع بأهمية كبيرة لبناء الدم والخلايا العصبية. وتتمثل أعراض نقص فيتامين B12 في فقر الدم والتعب وتراجع القدرة على بذل المجهود والصداع والدوار واصفرار البشرة وتساقط الشعر وآلام الصدر وصعوبات التنفس وتدهور العصب البصري وضعف التركيز والنسيان والشعور بوخز وتنميل، لاسيما في الساقين، بالإضافة إلى الاكتئاب، حسب المركز الاتحادي لتقييم المخاطر.

وأوضح خبراء المركز إلى أن نقص فيتامين B12 له أسباب عديدة تتمثل في التهابات المعدة والأمعاء المزمنة مثل داء كرون والداء البطني وفرط إفراز حمض المعدة وشرب الكحوليات وتناول الأدوية التي تبطىء امتصاص فيتامين B.

وتشمل الأسباب أيضاً الاستغناء عن الأغذية ذات الأصل الحيواني؛ لذا يعد النباتيون أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12.

وحسب المركز، يحتاج الشخص البالغ إلى فيتامين B12 بمعدل 0ر4 ميكروغرام يومياً، بينما ترتفع إلى 5ر4 أو 5ر5 لدى الحوامل والمرضعات على الترتيب، وفقاً لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B12 في الأغذية ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.