الامارات | إنجلترا حزينة وغاضبة.. من قطع شجرتنا المحبوبة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقِف رجل ستينيّ في إطار التحقيق بقطع إحدى أكثر الأشجار شهرة في المملكة المتحدة، كما أعلنت الشرطة بعد إخلائها سبيل فتى في الـ16 من العمر.

وأثار قطع شجرة «سيكامور غاب» المعمّرة التي كانت تنتصب منفردة بين تلّتين في منطقة طبيعية خلابة بشمال إنجلترا الحزن والغضب في المملكة المتحدة.

وتقع شجرة القيقب التي يبلغ عمرها 200 عام بالقرب من سور هادريان الذي بني في العصر الروماني لمنع غزوات البرابرة، وأدرجته اليونسكو على قائمتها للتراث لليونسكو.

واختيرت «سيكامور غاب» عام 2016 «شجرة العام»، وظهرت في فيلم «روبن هود» لكيفن كوستنر عام 1991، وهي من بين أكثر الأشجار المحبوبة التي تُلتقط صور لها في بريطانيا.

وأعلنت شرطة نورثمبريا التي تتولى التحقيق في هذا «العمل التخريبي عن سابق تصور وتصميم» مساء الجمعة أنها أوقفت «رجلاً ستينياً على صلة بالحادث».

وكانت الشرطة قد أخلّت صباح الجمعة «في انتظار استكمال التحقيقات» سبيل مراهق في الـ16 أوقِف الخميس للاشتباه في إلحاقه «أضراراً» بالشجرة.

ونقل بيان عن المسؤولة في شرطة نورثمبريا ريبيكا فيني مينزيس قولها «آمل في أن يُظهر هذا التوقيف الثاني جديتنا في هذه القضية، والتزامنا العثور على المسؤولين (عن قطع الشجرة) وإحالتهم على القضاء».

وعثرت مجموعة من المارة صباح الخميس على الشجرة مقطوعة من جذعها بما يُرجّح أنه منشار كهربائي.

وأفاد المسؤول في هيئة «نايشونل تراست» التي تدير عدداً من المواقع التراثية في المملكة المتحدة أندرو بود لمحطة «بي بي سي» بأن الشجرة «بصحة جيدة» وأن إعادة زرعها قد تكون ممكنة.