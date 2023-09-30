ماذا يحدث عند سقوط حشرة على طعامك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الطعام هو مصدر أساسي للحياة، ونحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه آمنًا للتناول.

لكن هل تساءلت يومًا عما يحدث عند سقوط حشرة على الطعام؟ وهل من الآمن تناوله؟

في السطور التالية، نذكر لكم ما يحدث عند سقوط حشرة على الطعام، ومدى صلاحية استهلاكه في هذه الحالة، وأيضًا بعض النصائح لتقليل خطر تلوث الطعام بالحشرات.

وأوضح الطبيب الأمريكي زاكاري ديفريز، أستاذ مساعد في علم الحشرات في جامعة كنتاكي، بجنوب الولايات المتحدة أضرار هبوط حشرة على طعامك، على النحو التالي:

- تحمل الحشرات عددًا كبيرًا من مسببات الأمراض:

تنجذب الحشرات مثل الذباب والصراصير إلى الحيوانات المتعفنة أو سلة المهملات، والتي يمكن أن تحتوي على مجموعة واسعة من مسببات الأمراض والطفيليات السالمونيلا والإشريكية القولونية، فضلا عن الكوليرا والتيفوئيد، وفقًا لموقع "Live strong".

- نقل الأمراض إلى طعامك

عندما تهبط حشرة على جثة حيوان أو سلة المهملات، تنتقل الجراثيم إلى قدميها أو جسدها من خلال اللمس.

بعد ذلك، تهبط الحشرة على طبقك وتنقل مزيداً من البكتيريا والجراثيم إلى طعامك عن طريق الاتصال الجسدي.

الذباب ينُشر أيضًا مسببات الأمراض من خلال القيء، نظرًا لعدم وجود أسنان، فإنها تفرز إنزيمات خاصة تمكنها من إذابة وتناول الطعام، وفقًا لجامعة سيدني، بأستراليا.

- انتشار الجراثيم

ما يزيد الأمور سوءًا هو أن الذباب عرضة للتبرز على طعامك أيضًا، ويمكن أن تنتقل الجراثيم إلى وجبتك بسهولة.

- الإصابة بالمرض نتيجة تناول الأطعمة الملوثة

الحشرات يمكنها نقل البكتيريا والفيروسات والطفيليات إلى طعامك، ما يُزيد خطر إصابتك بالمرض والعدوى نتيجة تناول طعام ملوث، خاصًة إذا كنت تعاني ضعف جهاز المناعة.

- هل يجب عليك التخلص من الطعام فورًا بعد سقوط حشرة عليه؟

يجب عليك إذا لاحظت أن الذبابة ظلت لفترة طويلة على طعامك، عليك التخلص منها فورًا، تجنبًا للإصابة بالمرض.

- كيفية إبعاد الحشرات عن طعامك؟

فيما يلي بعض النصائح لإبعاد الحشرات عن طعامك، وفقًا لجامعة سيدني، بأستراليا:

1. عليك تغطية الطعام في أثناء التحضير والطهي.

2. تجنب ترك بقايا الطعام مكشوفًا على المنضدة أو في الخارج.

3. تنظيف صناديق القمامة بانتظام، وتخلص من فضلات الحيوانات.

4. استخدام رشاشات المبيدات الحشرية حول مناطق صناديق القمامة.

اقرأ أيضًا:

"حقيقة أم خرافة".. هل البصل يصبح ساما عند تقطيعه قبل يوم من طهيه؟

كيف تحضر "لانش بوكس" صحيا لطفلك مع أول أيام الدراسة؟

كيف تتخلصين من وزنك الزائد بعد تناول حلوى المولد النبوي؟

بحجم "إبهام اليد".. حفرة في الأرض تتحول إلى قصة رعب فماذا حدث؟

"خناقة التختة الأولى".. نصائح لأولياء الأمور وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة