أطعمة خفيفة وصحية لخفض الكوليسترول الضار بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم هو مشكلة صحية شائعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات خطيرة في القلب والأوعية الدموية.

هناك العديد من الطرق لخفض الكوليسترول الضار، ومنها النظام الغذائي والأدوية.

وفي التقرير نُقدم لكم وجبات خفيفة صحية لخفض الكوليسترول الضار بالجسم، وفقا لما قاله الدكتور سيد حماد استشاري التغذية العلاجية لـ"الخليج 365".

- الأطعمة الغنية بالألياف الألياف تساعد على خفض الكوليسترول الضار عن طريق ربطه في الأمعاء وإزالته من الجسم.

- الفواكه والخضروات:

الفواكه والخضروات هي مصادر جيدة للألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تساعد على خفض الكوليسترول الضار، ومنها: الفراولة والجزر والبطيخ والتفاح.

- الأطعمة الغنية بالدهون الصحية:

الدهون الصحية تساعد على رفع الكوليسترول الجيد، وخفض الضار، ومنها: الحبوب الكاملة والشوفان والخبز الأسمر والبقوليات، فهي مصدر جيد للألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار.

- البروتين الخالي من الدسم:ا

لبروتين الخالي من الدهون يساعد على خفض الكوليسترول الضار وهو وجبة خفيفة وصحية، مثل:

الجبن قليل الدسم

الزبادي

البيض مسلوق

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