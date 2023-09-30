"عدو خفي في مطبخك".. احذر 5 علامات تشير إلى فساد البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البصل من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية، ولكن يمكن أن يفسد بسرعة إذا لم يُخزن بشكل صحيح.

فيما يلي، نذكر لكم بعض علامات التي تشير إلى فساد أو تعفن البصل، وفقًا لما جاء في موقع "Timesofindia".

- بقع سوداء

إذا كانت قشور البصل تحتوي على بقع سوداء غريبة، فهذا علامة تشير إلى أن البصل فاسد ومُتعفن.

- براعم على البصل

إذا ظهرت براعم على البصل، فهذا يعني أنه بدأ في النمو من جديد، ما يجعله أكثر عرضة للتلف.

- تغيير ملمسه

البصل الطازج له نكهة قوية ومميزة، عندما يصبح البصل لينًا أو ناعمًا، يفقد نكهته إلى حد كبير، ومن ثم يجب التخلص منه فورا.

- ظهور رائحة كريهة

وأيضًا إذا لاحظت أي رائحة كريهة وغريبة من البصل، عليك التخلص منه.

- ظهور بقع أو عفن على البصل

يتسبب البصل الفاسد في ظهور بقع داكنة، والتي ستبدأ في النهاية في نمو العفن.

- ما الطريقة الصحيحة لحفظ البصل؟

أفضل طريقة لتخزين البصل هي حفظه في مكان بارد وجاف ومظلم في درجة حرارة الغرفة العادية، يمكن أن يستمر البصل الخام غير المقشر لمدة تصل إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر حسب حالة الطقس.

كما أن وجود الرطوبة في البيئة يمكن أن يؤثر في العمر الافتراضي للبصل، لذلك من الأفضل تخزينه في خزانة المطبخ، حيث وجود الرطوبة أقل.

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