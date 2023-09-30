نصائح لاختيار المعطف المناسب لشكل جسمك

إن اختيار نوع المعطف المناسب لشكل جسمك أو تصميمه ليس بالأمر السهل دائماً، لذا استمري في القراءة للحصول على بعض النصائح المفيدة عندما يتعلق الأمر بالأنماط التي ستعمل دائماً لصالحك، بالإضافة إلى ما يجب عليكِ الانتباه إليه عن اختيار الموديل المناسب لكِ. ولا تقلقي نحن هنا نضمن لكِ أن خيارتنا هذه لأنواع المعاطف المناسبة لن تخرج عن صيحات الموضة أبداً.



معاطف لصاحبات الجسم المستطيل

يجب على السيدات ذوات الجسم المستطيل اختيار معطف من شأنه أن يخلق الوهم بخصر محدد أكثر مما قد يكون طبيعياً، بالإضافة إلى تحديد المنحنيات.

أحد الخيارات الرائعة التي يمكنك تجربتها هو معطف واسع شبه مناسب على شكل حرف "A" لأن هذا سيحدد منطقة خصرك بذكاء بينما يمنح الشكل الواسع، النصف السفلي من جسمك مظهراً منحنياً.

معطف مناسب لشكل الجسم الساعة الرملية

من الطبيعي أن تتمتع السيدات ذوات جسم الساعة الرملية بتوازن متساوٍ في المنحنيات الموزعة بين نصفيهن العلوي والسفلي، لذلك هناك عدد قليل من الخيارات الإضافية لكِ عندما يتعلق الأمر باختيار المعاطف.

ومع ذلك، فإن أحد أكثر الأنماط إغراءً هي الأنواع التي تكون ذات صدر واحد ثم يتم ربطها بحزام عند الخصر، المعاطف بطول الركبة أيضاً هي طول رائع لشخصية الساعة الرملية.

معاطف مناسبة لصاحبات جسم الكمثرى أو المثلث

يجب على السيدات ذوات الجسم الكمثري أو المثلث أن يبحثن عن معطف يزيد نصفك العلوي (وهو أصغر بشكل طبيعي من النصف السفلي) ويقلل أي شيء من الخصر إلى الأسفل.

تعتبر المعاطف ذات الصدر المزدوج ذات الياقات الواسعة والمثيرة خياراً رائعاً لأنها ستخلق الوهم بأن النصف العلوي لديكِ أكبر بشكل طبيعي مما هو عليه في الواقع وبالتالي سيخلق توازناً ذكياً.

يجب على السيدات ذوات شكل الجسم المثلث المقلوب أن يقوموا بعكس شكل المثلث، هذا يعني أنكِ تريدين أن تجعلي النصف السفلي يبدو متساوياً مع النصف العلوي الطبيعي.

الخيار الرائع بالنسبة لكِ عندما يتعلق الأمر بالمعاطف هو اختيار واحدة ذات حاشية واسعة، سيؤدي هذا بذكاء وسهولة إلى خلق الوهم بأن النصف السفلي الخاص بكِ هو أكثر توازناً مع النصف العلوي وهذا كله بفضل الشكل العملي.

معطف مناسب لشكل الجسم الدائري التفاحة



يجب على السيدات ذوات الجسم على شكل تفاحة أو على شكل دائرة أن يختاروا معطفاً يطيل المظهر ويجعل الخصر يبدو أنحف مما قد يكون طبيعياً.

بشكل عام، استهدفي المعاطف الطويلة للحصول على مظهر الجسم الممدود، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون المعاطف ذات الحزام حول الخصر مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بإعطاء هذه المنطقة تحديداً أكثر.

يجب على السيدات ذوات الجسم الصغير أن يستهدفن المعاطف المصنوعة من أقمشة سهلة وخفيفة الوزن لأنها لن تبدو ثقيلة على إطارك الطبيعي الصغير، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر ظلال الباستيل المريحة للعين رائعة لتوفير خفة معينة مع ارتداءحذاء أنق عال الكعب.

كوني حذرة عندما يتعلق الأمر بالألوان الداكنة أو الأنماط والمطبوعات الجريئة والمزدحمة، لأن ذلك قد يجعلها أحياناً تبدو ثقيلة أو مرهقة للشكل أو تجعلكِ تبدين وكأنكِ تغرقين داخل معطفك.

يجب على السيدات ذوات الطول الطويل أن يتباهين بأجسامهن الممدودة بشكل طبيعي من خلال اختيار المعاطف الطويلة (فكري في الميدي أو ماكسي).

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً اختيار أنماط أو ألوان أو مطبوعات جريئة إذا كان هذا هو أسلوبك لأنه سيتناسب بشكل جيد مع طولك الطبيعي دون أن يبدو ثقيلاً جداً.

مع ذلك، كوني حذرة عندما يتعلق الأمر بالمعاطف ذات الطول القصير حيث قد يكون من الصعب تناغمها مع الجسم طويل بشكل عام ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى الظهور بمظهر قصير جداً!

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