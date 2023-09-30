الامارات | أخصائي قلب يحذر من «القاتل الصامت»: مرضى ارتفاع ضغط الدم قد لا يشعرون بأي أعراض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر أخصائي الطب الوقائي لأمراض القلب، والمدير المشارك لمركز أمراض ضغط الدم في مستشفى كليفلاند كلينك، الدكتور لوك لافين، من أن ارتفاع ضغط الدم - الذي يعرف بالقاتل الصامت - قد يسبب أضراراً جسمية في القلب.

وقال: «قد لا يشعر مرضى ارتفاع ضغط الدم بأي أعراض، لذلك من المهم تقييم ضغط الدم بصورة دورية من قبل أخصائي طبي. كما يجب على المرضى، الذين يتم وصف أدوية لهم الحرص على تناولها بحسب الجرعات والأوقات المحددة من قبل الأطباء، وفي حال استمرار ارتفاع ضغط الدم، يجب عليهم التحدث مع مزود الرعاية الصحية بخصوص مختلف الأدوية التي يستعملونها».

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 1.28 مليار راشد تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما في جميع أنحاء العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأوضح الدكتور لافين إلى أنه على الرغم من اختلاف الإرشادات الطبية العامة حول العالم، إلا أن معظم الأطباء ينصحون بضرورة بقاء ضغط الدم تحت معدل 80/130.

وشدد على أنه إلى جانب تناول الأدوية؛ فإن تغيير أسلوب الحياة يمكنه كذلك المساعدة في خفض مستويات ضغط الدم عبر القيام بما يلي:

- تناول غذاء صحي من خلال اتباع نظام شرق أوسطي يركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك واللحوم الخالية من الشحوم وزيت الزيتون.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- الإقلاع عن التدخين والكحوليات.

- تقليل كميات الملح والدهون المتحولة والمشبعة.