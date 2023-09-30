سلمى الجابري تمثل مصر في مسابقة ملكة جمال جديدة.. تنافس 13 سيدة حول العالم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من جديد، عادت سلمى الجابري، لتنافس على لقب جديد، بعدما توجت بلقب ملكة جمال مصر للعالم للسيدات، لتقرر خوض تجربة جديدة بالمشاركة في مسابقة «سيدة عارضة الأزياء العالمية 2023»، ضمن 13 سيدة حول العالم.

سلمى الجابري تنضم لمسابقة ملكة جمال جديدة

نشرت الصفحة الرسمية لمسابقة سيدة عارضة الأزياء العالمية 2023، مقطع فيديو يضمن المتسابقات الـ13، وأهم المعلومات عنهن، كما شاركت أيضا تفاصيل عن المسابقة، والتي بدأ التصويت للعارضات فيها 20 سبتمبر، وسيتم إغلاقه في 20 أكتوبر المقبل، كما سيتقدم المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات تلقائيًا إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، وسيتم منحها أيضا جائزة اختيار الجمهور والسيدة Charity Queen في النهائي العالمي للمسابقة.

وكانت أعلنت سلمى الجابري، مشاركتها في مسابقة عارضة الأزياء العالمية 2023، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بصورة من المشاركة والتي ظهرت خلالها مرتدية فستان زفاف.

سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

وكانت أعلنت سلمى الجابري، قبل أسابيع تتويجها بلقب ملكة جمال مصر للعالم للسيدات لعام 2023، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مقطع فيديو لا تتجاوز مدته ثوان معدودة.

وكتبت سلمى الجابري، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلنةً عن فوزها بلقب ملكة جمال مصر للعالم: «سيدة ملكة جمال مصر للعالم 2023».

معلومات عن سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

- مواليد 1999، وتبلغ من العمر 24 عاما.

- درست في كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية.

- تزوجت من لاعب كرة القدم المصري أحمد رمضان بيكهام، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن بفريق سيراميكا، إذ جمعتهما قصة حب منذ عام 2017، ولديها طفلين.

- من مواليد برج الأسد.

- تعمل سلمى في مجال الإعلانات، خاصة في مجال الشعر والتجميل.

- وتحدثت سلمى الجابري، عن قصة مشاركتها في مسابقة ملكة الجمال، قائلةً: «سأشارك في مسابقة ملكة جمال العالم في روسيا نهاية العام الجاري».