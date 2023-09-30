لن تتوقع.. هذا ما فعله فيل بعد سقوط حذاء طفل داخل حظيرته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة نادرة، شاركت ضابطة خدمة الغابات، سوسانتا ناندا، مقطع فيديو يظهر فيلًا يعيد حذاء طفل سقط داخل حظيرته.

ووفقا لموقع ndtv، فإن الفيل فاجأ الطفل بعدما أعاد له الحذاء الذي سقط في حظيرة الحيوان الذي اتسم باللطف.

وكتبت ناندا، تعليقا على مشاركتها الفيديو: "رغم أن الفيل محتجز، لكنه لطيف وعطوف، أرجع حذاء طفل سقط عن طريق الخطأ في حظيرته".

وفي الفيديو يظهر الفيل الذكر البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يُدعى شان ماي، وهو يلاحظ سقوط حذاء في حظيرته في مدينة ويهاي في شاندونج، بالصين، وسرعان ما يلتقط الحذاء ويعيده إلى الصبي وسط هتافات عالية.

وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللحظة الجميلة، وأذهل الكثيرون بلطف الفيل وذكائه.

وقال آخرون إنه يجب إطلاق سراح الحيوان وعدم حبسه في حديقة الحيوان.

وكتب أحد الأشخاص: "يجب إطلاق سراح الفيل وإرساله إلى موطنه الأصلي"، وقال آخر: "كائنات ذكية وحساسة"،

ومن المعروف أيضًا أن الأفيال تطور روابط قوية وحميمة بين الأصدقاء وأفراد الأسرة، وغالبًا ما تشارك في الأنشطة اليومية معًا.

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