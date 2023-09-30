خروج قطار عن مساره بعد انشغال موظف بالسكة الحديد بالهاتف في الهند (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، تسبب انشغال موظف بالسكة الحديد بالهاتف في كارثة، تمثلت في خروج قطار عن مساره وإصابة امرأة، في الهند.

ووفقا لموقع indiatimes، رصد فيديو الواقعة، صعود قطار متوقف على المنصة في محطة ماثورا جانكشن للسكك الحديدية، في ولاية أوتار براديش الهندية.

ويظهر الفيديو أحد موظفي السكك الحديدية، ويدعى ساشين، وهو يدخل حجرة المحرك بعد نزول جميع الركاب من القطار، ثم شوهد يتحدث إلى شخص ما في مكالمة فيديو، بينما يضع حقيبته على دواسة الوقود وينشغل بهاتفه مرة أخرى.

وبسبب ضغط الحقيبة، تحركت دواسة الوقود إلى الوضع الأمامي ما دفع القطار نحو التحرك إلى المنصة.

وقال مدير قسم السكك الحديدية، تيج براكاش أجراوال، إنه تم إيقاف خمسة أشخاص، من بينهم ساشين، عن العمل، وصدرت أوامر بإجراء تحقيق رفيع المستوى للتأكد من السبب الدقيق للحادث.

كما يتم التحقيق في ما إذا كان ساشين، الذي دخل المقصورة للحصول على المفاتيح، كان في حالة سكر في ذلك الوقت أم لا.