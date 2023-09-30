طريقة عمل النوتيلا في البيت بالكاكاو زي المحترفين.. أحلى من الجاهزة وأرخص

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد النوتيلا أحد أنواع الشيكولاته التي يحبها الصغار والكبار، ومع بداية الموسم الدراسي، تسعى الأمهات لشراء النوتيلا بسبب حب الأطفال الشديد لها، علما بأنه يمكن إعدادها في المنزل عبر استخدام مواد سهلة ومتوفرة في كل بيت، بالإضافة إلى كونها خالية من المواد الحافظة، وفيما يلي طريقة صحية لعمل النوتيلا على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

المقادير:

-نصف كوب بندق محمص ومقشر.

-كوب زيت كوب لبن.

-كوب حليب مكثف.

-نصف كوب نسكويك أو ثلث كوب كاكاو خام.

طريقة عمل النوتيلا في البيت بالكاكاو

بالنسبة لطريقة عمل النوتيلا في البيت بالكاكاو في البيت في البداية استعملي المطحنة وانزلي بالبندق والقليل من الزيت واطحنيهم جيدًا.

-في الخطوة التالية في الكبة انزلي البندق المفروم والحليب المكثف، واخفقيهم مع بعض وعند امتزاجهم ضيفي الكاكاو واخفقي مرة ثانية جيدًا.

- بالتدريج انزلي قليل من الزيت وقليل من اللبن مع الخفق، حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها، ونزليها في برطمانات نضيفة وجافة، ثم غطيها في الثلاجة، وكلما زاد القوام زادت جودتها.

طريقة عمل نوتيلا بدون بندق

لبدء طريقة عمل النوتيلا في البيت بطريقة اقتصادية، جهزي المقادير واتبعي الخطوات:

كوب حليب بودرة.

كوب سكر أبيض.

نصف كوب ماء ساخن.

3 مكعبات زبدة في حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبير كاكاو.

ثلث كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة خلاصة بندق.

خطوات التحضير:

لعمل النوتليلا بدون بندق، أولًا في وعاء، اخلطي الحليب، السكر، الماء والزبدة، ثم في الخطوة التالية تخفق المكونات جيدا حتى تتداخل.

-يضاف الكاكاو، الزيت، وخلاصة البندق.

-تقلب المكونات حتى تتداخل، ونحصل على نوتيلا دون استخدام البندق.

طريقة عمل نوتيلا اقتصادية بالبندق

كوب بندق مقشر.

كوب وثلث شوكولاتة بالحليب مبشورة.

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

¾ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير:

لتحضير النوتيلا الاقتصادية بالبندق:

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يوزع البندق في صينية مدهونة بالزبدة، ثم يوضع في الفرن لمدة 12–15 دقيقة.

أخرجي البندق من الفرن، وتخلصي من باقي القشور إن وُجدت، ثم اتركيه يبرد تمامًا.

تذاب الشوكولاتة في حمام ماء ساخن، وقلبي حتى تذوب تمامًا.

يوضع البندق في محضرة الطعام، وافرميه فرمًا ناعمًا.

يضاف الزيت والسكر والكاكاو والفانيليا والملح، واخلطي لمدة 5 دقائق.

تضاف الشوكولاتة المُذابة واخلطي لمدة 4 دقائق، ثم صفي الخليط للتخلص من البندق الزائد.

احفظي النوتيلا في برطمانات محكمة الغلق، ثم ضعيها في الثلاجة.