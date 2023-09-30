طريقة عمل الفينو على طريقة الشيف نجلاء الشربيني.. حضريه في 30 دقيقة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص ربات البيوت على إعداد الوصفات في المنزل، بدلًا من شرائها، حفاظا على صحة أبنائها، خاصة الفينو، الذي يُعد أساسيًا في تحضير الساندويتشات، لذا تنصح الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد»، المذاع عبر قناة cbc sofra، بتحضيره في المنزل، عبر شرح مبسط لطريقة عمل الفينو.

طريقة عمل الفينو للشيف نجلاء الشربيني:

كيلو دقيق بما يعادل 5 أكواب.

20 جرامًا من الخميرة فورية.

4 جرامات من محسن الخبز.

20 جرامًا من السكر.

20 جرامًا من اللبن البودر.

20 جرامًا من الزبدة.

550 مليلتر من الماء.

10 جرامات من الملح.

2 صفار بيضة.

2 ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من القهوة المذابة في مياه أو لبن.

كمية قليلة من اللبن.

خطوات عمل الفينو للشيف نجلاء الشرشابي:

تأتي الخطوة الأولى لطريقة عمل الفينو، بخلط المواد الجافة ببعضها جيدًا حتى تمتزج وتصبح خليطًا واحدًا، وتتكون من الدقيق والخميرة ومحسن الخبز والسكر والملح واللبن البودر.

أما الخطوة الثانية في طريقة عمل الفينو فتكون بإضافة مقدار الزبدة والبدء بخلط المواد الجافة، والمزج جيدًا حتى تتوزع في كل ذرات الدقيق.

تأتي الخطوة الثالثة، بإضافة المياه بشكل تدريجي مع الخلط، ويمكن عمل هذه الخطوة بالأيدي، أو عن طريق استخدام العجان، والبدء بالعجن حتى تتكون عجينة، ويفضل استخدام العجان لسهولة العجن، وتقصير مدة العجن، مع مراعاة ألا تقل مدة الخلط عن 5 دقائق.

وينصح باستخدام المياه الدافئة، ويمكن استبدال المياه باللبن، وذلك للحصول على قيمة غذائية أعلى للأطفال، وبعدها يمكن أن تغطى العجينة بشكل جيد، وتترك في مكان دافئ حتى تختمر وتأخذ وقتها جيدًا.

تقسم العجينة إلى كرات وتغطى، وتترك لتختمر مرة أخرى، لمدة لا تزيد عن 10 دقائق أو 15 دقيقة، حتى تنتفخ، ويتم وضع الكرات المختمرة بصاج، به القليل من الدقيق، وتشكيلها إلى أصابع، حتى تأخذ شكل الفينو، من خلال فردها، ثم نقوم بلفها على شكل «رول» وتترك حتى تختمر، لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، ويتم دهن الفينو بخليط من صفار البيض، مع السكر والفانيليا والقهوة والملح والحليب جيدًا، ثم خبز الفينو في الفرن، وانتظاره حتى تمام النضج.

أفكار ساندوتشات فينو للانش بوكس:

فينو يحتوي على شرائح الدجاج والطماطم والفلفل والجزر، ويقدم مع عصير.

فينو بحشوة زبدة الفول السوداني والمربى وفراولة.

فينو بخلطة التونة مع الطماطم والفلفل.

فينو بحشوة البيض المسلوق، مع شرائح الطماطم والخيار ويقدم مع عصير.

فينو بحشوة الجبنة المطبوخة وسلطة خضار.

فينو محشي شرائح من التركي المدخن مع الزيتون والفلفل الألوان.

فينو بحشوة قطع دجاج مخلية مع صوص الكاتشب.

فينو محشي قطع من اللحم والفلفل الألوان مع نوع من الفواكة.

فينو بحشوة بطاطس صوابع مقلية مع الكاتشب والمايونيز، بالإضافة إلى عصير جوافة بالحليب.

فينو محشي شرائح من اللانشون مع الزيتون، باتيه أو كرواسون بالجبن أو بالشيكولاته وبطاطس شيبسي من المنزل.

فينو محشي جبنة كريمي مع الطماطم أو الخيار، أو يمكن إضافة خلطة الزعتر وزيت الزيتون.

فينو بحشوة البيض والبسطرمة، مع مقرمشات من الحبوب الشوفان مع حليب بالفواكه.

فينو محشي زبدة الفول السوداني مع الموز والفراولة، بالإضافة إلى عصير من الفواكه والزبادي أو الحليب.

فينو بحشوة الشيكولاتة القابلة للدهن، مع قطعة من الباتيه أو الكرواسون بحشوات مختلفة، تتنوع بين الجبن والشيكولاتة.

فينو محشي بطاطس مهروسة مع البيض.

فينو محشي تونة مع خضار.

فينو محشي شرائح طماطم مع قطع من الجبن الرومي أو الشيدر أو الاسطنبولي، يقدم مع بسكويت وعصائر طبيعية.

فينو محشي بيض مقلي وبطاطس، يقدم مع كيك الفانيليا أو كيك الشيكولاتة، ويفضل أن يكون كيك صحي.

فينو محشي برجر مع الخس والطماطم والجبنة المذابة.