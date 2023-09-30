"غير مؤلمة".. طبيبة تكشف أول علامة خطيرة لسرطان الغدة الدرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ سيد متولي

يوجد سرطان الغدة الدرقية في الغدة على شكل الفراشة الموجودة في قاعدة رقبتك، وهو أكثر شيوعًا لدى النساء منه لدى الرجال، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

كما هو الحال مع العديد من أنواع السرطان الأخرى، كلما تم اكتشاف سرطان الغدة الدرقية مبكرًا، كان التشخيص أفضل، كما قالت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت، لصحيفة إكسبريس البريطانية.

ولذلك فإن الوعي بالأعراض مهم جدا، خاصة وأن العلامة الأولى “عادة ما تكون غير مؤلمة”.

وأشارت الطبيبة إلى أن العلامة الأولى عادة ما تظهر في الجزء الأمامي من رقبتك، أسفل الجزء المعروف بتفاحة آدم مباشرة وأمامها.

وقالت: “العلامة الأولى لسرطان الغدة الدرقية هي عادة تورم غير مؤلم في الجزء الأمامي من الرقبة، غالبًا ما يكون التورم صعبًا أو ثابتًا عند اللمس ويتوسع ببطء".

وأوضحت الطبيبة، أنه قد تشعر وكأن شيئًا يضغط على رقبتك وقد تعاني أيضًا من تضخم العقد الليمفاوية في هذه المنطقة.

والخبر السار هو أن معظم الأشخاص الذين يعانون من ورم في الرقبة لن يصابوا بسرطان الغدة الدرقية ولحسن الحظ، يمكن لأعراض أخرى أن تحمل أدلة.

ومع نمو سرطان الغدة الدرقية، يبدأ بالضغط على الهياكل المحيطة.

وقالت الدكتور لي: “يؤدي هذا إلى آلام في الرقبة وبحة في الصوت وصعوبة في البلع، كما يمكن أن يسبب السعال المستمر وضيق في التنفس، كما يمكن أن يسبب سرطان الغدة الدرقية أعراضًا بما في ذلك الإسهال واحمرار الوجه وفقدان الوزن."

في حين أن هذه الأعراض لا تضمن إصابتك بسرطان الغدة الدرقية، إلا أنه لا يزال من المهم فحصها، كما تنصح الطبيبة.

وقالت الدكتور لي: “توجه إلى طبيب إذا كان لديك أي أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

واختتمت: "غالبية الأشخاص الذين يعانون من أي من هذه الأعراض لن يصابوا بسرطان الغدة الدرقية - لذا من المهم وضع هذا في الاعتبار - ولكن إذا كان لديك أعراض مثل تورم أو ورم في رقبتك - فلا تتركها - راجع طبيبك العام بدون تأخير."