الامارات | القرية العالمية: باقات كبار الشخصيات نفدت في وقت قياسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، أن باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ28 التي طرحت للبيع، أمس، نفدت خلال وقت قياسي. وأشارت إلى أن أصحاب الباقات سيحصلون عليها في غضون الأيام المقبلة قُبيل افتتاح فعاليات الموسم الـ28 في 18 الجاري، مع ازدياد مستوى الترقب والتشويق لمعرفة هوية الضيف المحظوظ الذي سيعثر على الشيك الذهبي الموجود في إحدى الباقات.

ودعت القرية العالمية ضيوفها إلى توثيق لحظة تسلمهم للباقة للتعرّف إلى الضيف حامل باقة كبار الشخصيات الفائز بمبلغ 28 ألف درهم.

كما دعت إلى المشاركة في دعم عام الاستدامة، من خلال غرس «بذور الأمل» التي أهديت مع باقات هذا الموسم.

وكشفت القرية أنها ستطرح باقات حصرية قريباً، بما فيها الباقة العائلية.

• 18 الجاري، سينطلق الموسم الـ28 للقرية الوجهة الشهيرة في دبي.