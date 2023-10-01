علاج ضربات القلب السريعة وأسبابها.. «تسبب الوفاة خلال لحظات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد عدم انتظام ضربات القلب أو ضربات القلب السريعة أحد المشاكل التي تصيب القلب، وعادة ما تشير إلى وجود خلل، وتحدث هذه الضربات السريعة عندما لا تعمل الإشارات الكهربية التي تنسق نبضات القلب بشكل صحيح أو منتظم، وهذه المشكلة إذا لم يتم التعامل معها بالرجوع إلى الطبيب المختص، يمكن أن تتسبب في خطورة أكبر، وهو ما يجعل البعض يبحث عن علاج ضربات القلب السريعة وأسبابها، وطرق الوقاية منها.

أسباب ضربات القلب السريعة

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، إنّ تسارع ضربات القلب المقصود بها زيادة ضربات القلب عن 100 نبضة في الدقيقة، إذ يمكن أن تكون ضربات القلب السريعة أمر طبيعي الحدوث بسبب التوتر أو ممارسة الرياضة.

وقد تنتج ضربات القلب السريعة عن أسباب ليس لها علاقة بالقلب بحسب استشاري كهربية القلب كارتفاع معدلات الكافيين، وارتفاع درجة الحرارة «الحمى»، والإفراط في تناول المشروبات الكحولية، التدخين، زيادة إفراز الغدة الدرقية، واختلال توازن أملاح الدم مثل البوتاسيوم والصوديوم، والأنيميا، أو تعاطي المخدرات أو العقاقير المحظورة مثل الكوكايين، وفي هذه الحالة يكون العلاج مرتبط بعلاج السبب، وفي حال زوال السبب تعود ضربات القلب للانتظام.

أما أسباب ضربات القلب السريعة التي ترتبط بالقلب بحسب «زردق»، فتكون بسبب اختلاف نظم القلب مثل الرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية، أو تسارع القلب البطيني أو تسارع القلب فوق البطيني أو الرجفان البطيني، وفي أغلب الأحوال يكون السبب وجود بؤرة أو وصلة كهربائية تؤدي إلى اختلال أو تسارع في ضربات القلب، أو نوع من أنواع القصور في عضلة القلب، ووظائفها التي تؤدي إلى اختلال هذا النوع من الكهرباء.

علاج ضربات القلب السريعة

ويقول استشاري كهربية القلب، إنّ الحالات المذكورة تحتاج إلى التدخل الطبي فورًا ومراجعة الطبيب بشكل عاجل، وتستلزم مجموعة من الفحوصات مثل إجراء عمليات دراسة كهروفسيولوجية للقلب، وعمليات وكي للبؤر والوصلات، واستخدام أجهزة الراديو أو التجميد، أو تركيب منظمات القلب قاطعة الارتعاش والتي تقوم باستعادة النظم الطبيعي للقلب.

وتتمثل الأعراض المصاحبة لضربات القلب السريعة، والتي تستدعي مراجعة الطبيب في الآتي:

- ألم في الصدر.

- الشعور بتسارع ضربات القلب أو بضربات عنيفة في الصدر (الخفقان).

- الدوخة.

- فقدان الوعي أو الإغماء.

- ضيق بالتنفس.

- سرعة معدل ضربات القلب.

ومع ظهور هذه الأعراض، على المريض مراجعة الطبيب فورًا للوقوف على أسباب نبضات القلب السريعة وهل هي مرتبطة بالإنيميا أو الحرارة، أو أنّ الشخص يعاني من خلل كهربائي في القلب يستلزم إجراء تدخل طبي فورًا.

أنواع تسارع ضربات القلب

ويشرح الدكتور محمد زردق أنواع تسارع ضربات القلب على النحو التالي:

- الرجفان الأذيني: هو تسارع معدل ضربات القلب الناجم عن الإشارات الكهربائية المضطربة في الأذينين.

- الرفرفة الأذينية: شبيهة للرجفان الأذيني، ويكون نبض القلب أكثر انتظامًا.

- تسارع القلب البطيني: يبدأ اضطراب نظم القلب في البطينين، ما لا يسمح للبطينين بالامتلاء لضخ الدم إلى سائر أجزاء الجسم، وإذا استمرت هذه النوبات لأكثر من ثواني قد تهدد الحياة.

- التسارع فوق البطيني: هو اضطرابات النظم القلبي التي تبدأ فوق البطينين، وتسبب تسارع القلب ونوبات من الخفقان وتبدأ وتنتهي فجأة.

- الرجفان البطيني: تتسبب الإشارات الكهربائية السريعة في ارتجاف البطينين بدلًا من انقبضاهما، وقد تتسبب في الوفاة إن لم يعد الانتظام الطبيعي في خلال دقائق.