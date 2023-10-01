الامارات | «أول سينتس» تستعرض مجموعتها لربيع وصيف 2024 بعرض حصري في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت «أول سينتس»، علامة الأزياء البريطانية الرائدة والتابعة لمجموعة ماجد الفطيم (لايف ستايل) في الشرق الأوسط، مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2024، خلال عرض حصري لعرض الأزياء الذي قدمته العلامة في لندن. وقد انتقلت مجموعة Access All Areas f أكثر من 300 مدعوّ من كبار الشخصيات إلى شوارع لندن لمشاهدة ذلك الترابط الراسخ ما بين الموسيقى والأسلوب.

وتعود المجموعة الجديدة إلى أرشيفات «أول سينتس» مع التصاميم التي تتميّز بالكروشيه والزخارف والجلود المرصّعة، حيث تمزج بين القطع المميزة والأساسية لتوفير خزانة موسمية متكاملة. بالنسبة للملابس النسائية، تتميّز الأزياء الجديدة بلمسات من اللون الوردي القوي، وتنانير الدنيم المزيّنة بالشراشيب. وقد عادت أيضاً الفساتين أنيقة الخصر التي تتميّز بها العلامة التجارية، ولكن بخطوط جديدة تمّ تنفيذها من فائض المخزون السابق.

ورفعت «أول سينتس» مستوى الجرأة والتعبير في الأزياء الرجالية مع الطبعات المبهمة وطبعات التمويه المميّزة بترجمة جديدة. وتنعكس أجواء المهرجانات من خلال الجلود الممزقة، والألوان المبيضة بأشعة الشمس، وألوان الدنيم الأصلية والقمصان المستوحاة من الفرق الموسيقية. للحصول على مظهر أكثر رقياً، تقدم المجموعة قطعاً ذات خطوط راقية أكثر جرأة وحدّة، مع قمصان محبوكة، وقصّات أنيقة للقطع الجلدية.