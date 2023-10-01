الامارات | «موشنغيت دبي» يستعد لـ «ليالي الرعب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت «موشنغيت» دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، ضيوفها إلى المشاركة في احتفالات موسم «الهالووين»، الذي سيشهد عودة موسم «ليالي الرعب» في نسخته السادسة الأكبر من نوعها، التي ستتميز بالعديد من المفاجآت والتجارب المخيفة، والتي تقدم طابعاً ترفيهياً فريد أيام الأربعاء حتى الأحد من كل أسبوع، بداية من الرابعة عصراً حتى 31 أكتوبر المقبل.

وسيكون الزوّار على موعد مع العديد من التجارب الترفيهية المتنوّعة التي تقام تحت عنوان «لعنة الحكواتي»، التي ستزخر بالعديد من القصص الشيقة، مثل: «دراكولا» و«ذا بوغي مان»، و«ميداس» وغيرها، والتي ستتحول خلالها «موشنغيت» دبي إلى أرض ساحرة تسودها أجواء الخيال والرعب التي تبقى في الذاكرة.

وسيتيح «موشنغيت» دبي لزوّاره فرصة الاستمتاع بأنشطة مرحة ذات الطابع المخيف، التي تشمل 13 من التجارب الحماسية المخيفة ومناطق الرعب، والتي تثير الخوف والذهول.

وستتاح لضيوف المتنزه وروّاده مجموعة من الفعاليات والمتاهات المثيرة بمنطقة «استوديو سنترال».