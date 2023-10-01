الامارات | ناعومي كامبل تتهادى في عرض أزياء تحت الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مصمما دار أزياء كوبرني سيباستيان ميير وأرنو فيون في «أسبوع الموضة» في باريس، بعرض في مركز أبحاث صوتية واسع تحت الأرض في قلب العاصمة الفرنسية، إذ قدما تصميمات مزجت بين الملابس الرياضية والحداثة.

وتهادت العارضات - ومنهن ناعومي كامبل - على الممشى، وتحركن بخطوات سريعة مرتديات سترات فضفاضة وفساتين شفافة وجينز.

وتشير المذكرة الموزعة على الحاضرين إلى أن «الملابس صممت ليتم ارتداؤها بشكل خفيف». وكانت الفساتين مفتوحة الظهر أما أكمام القمصان فتركت طويلة جداً ومتدلية مثل الأوشحة.

ولإبراز اللمحة المستقبلية للعرض، عُرضت ملابس وأحذية رياضية مسطحة ذات مقدمة مربعة الشكل كانت بالتعاون مع شركة «بوما»، في حين حملت بعض العارضات حقيبة «كوبرني» المميزة، وهي عبارة عن مشغل أقراص مضغوطة وموصول بسماعة رأس.

وتأسست العلامة في 2013، وأحدثت ضجة كبيرة خلال أسبوع الموضة في باريس العام الماضي، حين قدمت فستاناً عبر رش طلاء على جسد العارضة الشهيرة بيلا حديد. وفي الآونة الأخيرة، جعلت روبوتات على شكل كلاب تسير على الممشى.

ويستمر أسبوع الموضة في باريس حتى الثالث من الشهر الجاري، ويشمل عروضاً لعلامات تجارية، مثل: (شانيل وإيرميس ولوي فيتون التابعة لإل.في إم.إتش).