الامارات | «أتموسفير» يرتقي بتجارب الطعام الفاخرة إلى مستويات جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم مطعم «أتموسفير» الشهير تجارب طعام فاخرة في الطابق الـ122 من برج خليفة الأيقوني، حيث أعلن عن إطلاق قوائمه الجديدة التي تعكس التزام المطعم الراسخ في تقديم تجربة طعام لا تشبه سواها لروّاده.

استوحيت هذه القوائم الجديدة من تقاليد الطهي الفرنسية العريقة، وتأتي زاخرة بالنكهات والتوابل الآسيوية والشرق أوسطية المميزة، بحيث تجمع ما بين التراث والحداثة في تجارب طعام تناشد الحواس وتعكس الأجواء الدافئة والمفعمة بالحيوية التي تميّز هذا الموسم.

يدعو المطعم ضيوفه إلى الانطلاق في رحلة طعام مبهرة تحتفي بروعة هذا الموسم، من خلال مجموعة من العروض المميزة، بحيث تشمل هذه القوائم الجديدة قائمة طعام انتقائية مذهلة، وقائمة تذوق آسرة بعنوان «نكهات الكمأة»، فضلاً عن قائمة تذوق ساحرة بعنوان «نكهات فرنسا».

وتنطوي قائمة التذوّق هذه على سبعة أطباق شهية تحتفي بالكمأة الاستثنائية التي يعشقها كثيرون.